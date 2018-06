Rutte wist toch van belastingdeal met bedrijf

Premier Mark Rutte is vier jaar geleden, in tegenstelling tot wat hij vorige week in de Tweede Kamer verkondigde, wel degelijk op de hoogte gebracht van een deal tussen de belastingdienst en een onderneming over de dividendbelasting. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher vroeg Rutte vorige week tijdens het vragenuurtje of hij, zonder op specifieke gevallen in te gaan, weet had van dergelijke vaststellingsovereenkomsten, waarbij bedrijven van de fiscus vooraf duidelijkheid krijgen over hoeveel belasting zij moeten afdragen. Daarop antwoordde de minister-president ontkennend.

Rutte geeft nu toe dat dit ,,voorbarig” was. Uit navraag die hij deed, blijkt namelijk dat het ministerie van Financiën wel over een aan de premier gericht stuk beschikt waarin zo’n belastingdeal met een bedrijf omschreven staat. ‘Daarbij is gisteravond bij het ministerie van Financiën een aan mij gericht stuk uit 2014 aangetroffen waarin wordt ingegaan op de structuur van een bepaalde onderneming’, schrijft Rutte dinsdag.