Vijf vragen aan … | Van helder ontzorgt in de zorg

Belastingadviseur Menno Rolloos startte op 1 januari 2009 samen met twee collega’s het in Nieuwegein gevestigde accountancy- en adviesbedrijf van helder. De keuze om te specialiseren in de zorg was een logische. ‘Het is een beroepsgroep waar veel speelt en die continu in beweging is. En we hadden al een groot netwerk in met name de mondzorg.’

Wat voor kantoor zijn jullie?

‘Wij zijn een accountants- en advieskantoor dat zich uitsluitend richt op de medische professional en hun organisaties. Wij doen accountancy, belastingadvies, consultancy en vestigingsbegeleiding. Niet op een traditionele manier, maar volledig online en alles digitaal. Ons doel is om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen als het gaat om financiële zaken. Wij bedienen vooral heel veel ondernemers in de mondzorg: tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten en mondhygiënistes. Toen we begonnen, waren we met z’n drieën. Inmiddels zijn we met twintig medewerkers, waarvan 5 partners. De afgelopen tien jaar hebben we dus een behoorlijke groei doorgemaakt.

Wat zijn de voordelen van het werken voor een bepaalde beroepsgroep?

Het leuke is dat je je in feite op een hele kleine nichemarkt begeeft. Daardoor weet je veel meer van een beroepsgroep dan een generalist. Deze kennis delen we ook met diverse beroepsorganisaties in de zorg. Een ander voordeel is dat wij benchmarks kunnen maken. Je kunt de winst- en verliesrekeningen van meerdere praktijken met elkaar vergelijken. Zo zie je heel snel of iemand het goed of minder goed doet. Ook kun je verder inzoomen op bijvoorbeeld de loonkosten per praktijk, de omzet per behandelkamer of andere kpi’s. Door de benchmarks kun je gerichter adviseren. Zo heb je veel meer toegevoegde waarde.

Zijn er ook nadelen?

De hele markt heeft moeite om aan personeel te komen. Ook wij kunnen lastig aan met name assistent-accountants en cliëntmanagers komen. Niet iedereen vindt het op voorhand leuk om zich te specialiseren. Het beheersen van alle wet- en regelgeving en weten hoe de verschillende praktijken zijn opgebouwd kost veel tijd. Ook maakt de krapte op de arbeidsmarkt het lastig om als kantoor te groeien. Wij proberen het op te lossen door onze succesvolle stagairs na hun stage een deeltijdbaan aan te bieden.

Wat vraagt het om een goede accountant in de zorg te zijn?

Het vraagt in elk geval betrokkenheid bij de klant en interesse voor meer dan alleen de jaarrekening. Je moet op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld rondom tarieven en de nieuwe privacywetgeving. Ook moet je weten wat de rol van verzekeraars is. Daarnaast moet je het leuk vinden om de ontwikkelingen in de zorg te volgen. Zo zie je binnen de mondzorg een gestage groei van ketens. Dat vereist een andere manier van kijken naar een praktijk en naar de cijfers van zo’n praktijk. Alles rondom arbeidsrelaties is bovendien relevant en zorgt voor nieuwe uitdagingen. Veel zorgverleners werken bijvoorbeeld met waarnemers en praktijkmedewerkers op basis van een overeenkomst van opdracht. Daar moeten ook in het kader van de criteria van het fiscaalrechtelijke ondernemerschap duidelijke afspraken over gemaakt worden. Datzelfde geldt voor huisartsen die met verschillende disciplines samenwerken. Hoe richt je dat commercieel en fiscaal goed in? Door onze kennis van de branche kunnen wij ze daarin goed adviseren.

Jullie werken dus volledig online en alles gaat digitaal?

Dat klopt. We hebben verschillende softwareoplossingen, maar vanaf de start werken we al met Yuki. Yuki was en is het enige boekhoudpakket waar een scan en herkenoplossing al in de software is geïntegreerd. Met je mobiel een foto maken van een bonnetje wat dan automatisch werd verwerkt in de boekhouding, paste helemaal in het straatje van de tandartsen. Zodoende hebben wij samen met Yuki een aanbod voor de afgestudeerde tandartsen gemaakt. De klant kan bij ons de jaarrekening, belastingaangifte en advisering voor starters laten doen en krijgt de software van Yuki voor de boekhouding. Scan en herken heeft inmiddels elk boekhoudpakket, maar Yuki springt eruit wat gebruikersvriendelijkheid betreft. Het is heel makkelijk om via het platform met je klant te communiceren. Je stelt de vraag altijd bij het betreffende brondocument. Op die manier kan er nooit verwarring ontstaan. Daarnaast is het een totaaloplossing; alles is geïntegreerd en een koppeling met andere bedrijfssoftware is snel en makkelijk gemaakt. Wij hebben veel jonge ondernemers als klant. De innovatieve software van Yuki sluit goed aan bij de ambities van deze doelgroep.’