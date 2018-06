Geen subsidie meer op grond onder zonneparken

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) wil niet dat er nog subsidie gaat naar grond onder zonneparken. Dat heeft hij laten weten na Kamervragen over het NRC-onderzoek naar zonneparkenbedrijf Powerfield.

De afgelopen jaren stegen de prijzen voor grond onder zonneparken pijlsnel. Het SP-Kamerlid Sandra Beckerman had naar aanleiding van onderzoek van NRC vragen gesteld over het zonneparkenbedrijf Powerfield. Powerfield voerde met geld van particuliere beleggers omstreden grondtransacties uit bij de aankoop van grond voor zonneparken. Beckerman vroeg zich af of de rijkssubsidie voor duurzame energie (SDE+) wel bedoeld is ‘voor het opkopen van grond’.

Vooral in Noord- en Oost-Nederland is sprake van sterke concurrentie om geschikte gronden voor grote zonneparken. Dei maken, mede door de subsidie, veel meer winst die boeren behalen met akkerbouw. Powerfield meldde vorige week dat het stopt met de omstreden grondtransacties.