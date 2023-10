Help uw klant de personeelskosten te verlagen

In moeilijke tijden overwegen bedrijven vaak om besparingen door te voeren. Denk aan het besparen op personeelskosten, inzetten op automatisering, bijstellen van groeiplannen, minder investeren of het verplaatsen van de activiteiten naar andere landen. Maar hoe kan uw klant personeelskosten verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn of haar medewerkers?

Er zijn bijvoorbeeld subsidies die uw klant kan aanvragen, er is een werkkostenregeling (WKR) en uw klant kan zich tegen onvoorziene kosten verzekeren. We zetten de mogelijkheden hieronder op een rij.

Besparen op personeelskosten door een subsidie aan te vragen

Door het aanvragen van een subsidie, kan uw klant mogelijk besparen op de loonkosten van zijn of haar personeel. Deze speciale personeelssubsidies zijn er voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan ouderen of medewerkers met een arbeidsbeperking. De overheid biedt subsidies om te zorgen dat ook deze medewerkers aan het werk kunnen blijven. Voor de doelgroepen zijn vijf subsidies beschikbaar:

Loonkostenvoordelen (LKV); Lage-inkomensvoordeel (LIV); Proefplaatsing; Premievrijstelling marginale arbeid; Loondispensatie Wajong.

Andere subsidies waarmee uw klant geld kan besparen

Naast deze subsidies voor ouderen of medewerkers met een arbeidsbeperking, zijn er nog andere subsidies waarmee uw klant kan besparen op loonkosten. Denk aan een subsidie voor het aanpassen van een werkplek wanneer iemand ziek of gehandicapt is of wordt. Ook is er loonkostenvoordeel (LKV). Dit kan worden gebruikt bij het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte medewerker.

Tot slot is er subsidie die uw klant kan gebruiken voor het opleiden van personeel. De bekendste is het STAP-budget, een subsidie van de overheid waarmee medewerkers opleidingen en trainingen kunnen volgen. De hoogte van het STAP-budget is maximaal € 1.000,- per medewerker. Het kan worden ingezet in de vorm van opleidingen, cursussen en trainingen.

Let op! Het STAP-budget wordt per 1 januari 2024 afgeschaft (er is nog 1 aanvraagperiode op woensdag 15 november 2023) en geldt alleen nog voor OCW-erkende scholingen.

Wilt u achterhalen welke subsidiemogelijkheden er voor uw klant en zijn of haar medewerkers zijn? Ga dan naar de subsidiecalculator die is ontwikkeld samen met UWV.

Besparen op personeelskosten met de werkkostenregeling (WKR)

Een laatste manier waarop uw klant op personeelskosten kan besparen, is met de werkkostenregeling (WKR). Dankzij deze regeling hoeft uw klant over veel aanvullende personeelskosten (vergoedingen, werkruimte, bedrijfskleding, cadeaus of een sportabonnement) geen belasting te betalen. Dit is een klein percentage van het totale fiscale loon.

Vrije ruimte werkkostenregeling

Het totale bedrag waarover uw klant geen belasting hoeft te betalen is de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt elk jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. Uw klant mag als werkgever dus onbelast vergoedingen aan zijn of haar medewerkers geven, maar het totale bedrag moet wel onder de vrije ruimte vallen.

