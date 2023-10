Subsidie voor nieuwe elektrische auto’s blijft volgend jaar toch op peil

De subsidie voor nieuwe elektrische auto’s zal in 2024 toch niet dalen naar 2550 euro en blijft 2950 euro, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Veranderingen in de motorrijtuigenbelasting en de inflatie maken het financieel minder gunstig om een elektrische auto te bezitten.

Heijnen vindt het zorgelijk dat de animo voor de aanschaf van elektrische auto’s aan het afnemen is onder particulieren, schrijft ze in een Kamerbrief. Om die reden draait ze nu voor 2024 de daling van de subsidie terug.

De subsidie voor nieuwe volledig elektrische auto’s bedroeg 4000 euro in 2021 en is daarna stapsgewijs afgebouwd. De gedachte hierachter was dat elektrische auto’s in de loop van de jaren goedkoper zouden worden. Daardoor zou minder subsidie nodig zijn om mensen over te halen tot aanschaf. Staatssecretaris Heijnen zegt nu dat ze “binnen de mogelijkheden die ik nog wel heb” na de val van het kabinet nog wat wil betekenen voor kopers van elektrische auto’s die hierin zijn teleurgesteld. Het is aan een nieuw kabinet om met maatregelen te komen voor de periode na 2025, schrijft de bewindsvrouw.

Meer nodig

Koninklijke RAI Vereniging zegt de stap van de staatssecretaris te waarderen. “Dit is echter een kleine stap in de goede richting; er is dringend meer actie nodig. Zoals het doorzetten van subsidies ook vanaf 2025 en fiscale stimulering”, reageert Huub Dubbelman, voorzitter sectie personenauto’s bij de branchevereniging. De organisatie vindt dat “mobiliteit een bijdrage moet én kan leveren aan het terugdringen van CO2-uitstoot”. Tegelijkertijd zou autorijden ook betaalbaar moeten blijven. “Om de transitie naar duurzame mobiliteit echt te versnellen, moet de aanschaf van nieuwe schone en zuinige auto’s voor meer mensen bereikbaar zijn.”