Cloud Award: Een rondje Oost Nederland

Om preciezer te zijn: Twente en wel nog preciezer Enschede en Almelo. Waarom? Op bezoek bij twee van de zes genomineerden voor de Cloud Award van dit jaar. Eén van de genomineerden was op werkbezoek bij een van zijn cliënten. Het bespreken van cijfers stond op de agenda. En dat was te zien toen wij binnenkwamen met de nominatie en de bijbehorende taart. Beeldschermen met cijfers die nu relevant zijn voor de betrokken ondernemer. En zo hoort dat. Real time is een ding van deze tijd, maar persoonlijk contact en zien wat er bij de ondernemer gebeurt hoort daar net zo goed bij. Dus was de Limburger Roel Hermans op bezoek bij een van zijn cliënten – een horecatoeleverancier – in Almelo.

Daar ging een bezoek aan vooraf. De genomineerde kantoren variëren in omvang en historie. Het kantoor van Roel Hermans bestaat nog geen 10 jaar en telt 3 fte’s. Kroese Wevers heeft een historie van enkele decennia en telt 7 vestigingen en zo’n 275 medewerkers verdeeld over Oost Nederland.

Twee kantoren die op een verschillende wijze invulling geven aan hun dienstverlening. Maar waar je toch ook de overeenkomsten ziet. Beiden leunen sterk op ICT en besteden veel aandacht aan het slim en efficiënt inrichten van hun processen en wat dat klant en kantoor kan opleveren. De schaal waarop beide kantoren deze vragen en problemen moeten tackelen is wel verschillend. Schakelen binnen een organisatie van 3 man gaat wat sneller dan schakelen binnen een club van 275 man. Voordeel van die laatste is dan weer dat er op onderdelen vaak weer hele specifieke kennis beschikbaar is.

Hoe het af gaat lopen? Dat weten we nog. De zes genomineerde kantoren – Finhill, GetMonkeys, Joinson&Spice (winnaar Cloud Award 2014), Kroese Wevers, Roel Hermans en SFAA – mogen/moeten in september de jury overtuigen van hun verhaal: innovatie, inzet technologie, samenwerking, vertaling klantproposities. Het klinkt allemaal vertrouwd, maar ik ben als jurylid heel nieuwsgierig naar het #hoedanprecies.

Meer weten:

Op de AV-dag van 25 september a.s. krijgen bezoekers een kijkje in de keuken. Eén van de sessies gaat over kenmerken van innovatieve kantoren. In deze sessie komen de kwaliteiten van de 6 genomineerde kantoren ruim aan de orde. De uiteindelijke winnaar van de Cloud Aweard wordt 10 oktober op Exact Live bekend gemaakt .