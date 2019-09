FIOD doet onderzoek naar BTW-fraude met e-commerce

De FIOD heeft woensdag een pand in de omgeving van Drachten en twee panden in de omgeving van Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China.

Bij het onderzoek zijn meerdere verdachten betrokken, meldt de FIOD. Zij maken bij de invoer van goederen uit China vermoedelijk ten onrechte gebruik van de verleggingsregeling, waarbij de BTW niet bij invoer van goederen maar bij de uiteindelijke maand- of kwartaalaangifte. Verdachten gaven de verschoven BTW echter in het geheel niet aan op hun BTW-aangifte. Op die manier werd BTW-fraude voor bijna 1,1 miljoen euro gepleegd. Naast het doen van onjuiste aangiften bij invoer en de reguliere BTW-aangifte, is vermoedelijk ook sprake van valsheid in geschrift.

Bij de doorzoeking van de diverse panden is fysieke en digitale administratie in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD