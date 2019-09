Van der Vegte: onderzoek naar Mannak staat los van campagne

Dat de NBA onderzoek doet naar het handelen van haar algemeen directeur staat los van de in de zomer gelanceerde publiekscampagne voor het accountantsberoep. Dat zegt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in de zevende aflevering van ‘Vragen aan de voorzitter’.

Van der Vegte erkent dat de berichtgeving over algemeen directeur Harm Mannak en zijn op non-actief stellen vooral voor de betrokkene “heel vervelend” is. Maar het past een organisatie als de NBA om zorgvuldig onderzoek te doen naar een en ander, aldus Van der Vegte.

Publiekscampagne

Tot de uitkomsten daarvan duidelijk zijn doet het bestuur daarover geen verdere mededelingen.

De publiekscampagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ staat geheel los van deze kwestie, benadrukt de NBA-voorzitter. De campagne gaat dan ook door zoals gepland. De kritiek van sommigen dat de mediakeuze bij de lancering van de campagne (BNR Nieuwsradio en FD) niet past bij de ambitie om het brede publiek te informeren is begrijpelijk. Maar die media passen volgens Van der Vegte wel bij de ambitie om de trots bij de eigen achterban te verhogen en relevante stakeholders te bereiken. In het vervolg van de campagne worden ook andere media ingezet.

CTA

De NBA-voorzitter geeft verder aan dat de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) op 1 oktober haar tussenrapportage ter consultatie zal voorleggen aan de sector en stakeholders. Na alle gesprekken en rondetafelsessies met de CTA is Van der Vegte benieuwd naar de inhoud van het document.

Het video-interview met Marco van der Vegte is te bekijken via Accountant.nl, NBA.nl, het YouTube-kanaal van de NBA en LinkedIn. Leden kunnen vragen indienen via vragenaandevoorzitter@nba.nl. De volgende uitzending is gepland voor 31 oktober aanstaande.

Bron: NBA