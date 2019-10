CTA ziet geen aanleiding voor audit only

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) ziet geen aanleiding om over te gaan op audit only. De effectiviteit van zo’n model staat namelijk niet vast, concludeert de CTA.

In de opdracht aan de commissie is uitdrukkelijk verzocht in te gaan op de mogelijkheid om de wettelijke controlepraktijk van accountantsorganisaties af te zonderen van andere dienstverleningsonderdelen (audit only). De commissie ziet hiertoe geen aanleiding, staat in het rapport met voorlopige bevindingen dat dinsdag werd gepubliceerd.

Geen eenduidige uitkomsten

De commissie verwijst ter onderbouwing van die stelling naar een onderzoek van het Erasmus Competition and Regulation Institute waaruit blijkt dat er in ruime mate empirisch onderzoek is gedaan naar de effecten van een audit only model op de kwaliteit.

‘De uitkomsten van dat empirisch onderzoek zijn echter niet eenduidig’, concludeert de CTA. ‘met andere woorden de effectiviteit van een dergelijke maatregel staat niet vast. Er is onderzoek waaruit een positief effect blijkt maar ook onderzoek waaruit een negatief effect blijkt. De commissie meent dat met de reeds bovengenoemde maatregelen afdoende kan worden geborgd dat er geen negatieve ‘spillovers’ zijn van de adviesorganisatie naar de auditorganisatie.’