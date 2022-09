‘Audittak EY raakt cruciale expertise kwijt door splitsing’

Ingewijden vrezen dat EY met de splitsing van de advies en audittak belangrijke expertise kwijtraakt. Een audit only kantoor loopt het risico dat het de complexe jaarrekeningen van grote multinationals niet meer kan controleren omdat een deel van de expertise, die daarvoor nodig is, bij de adviestak zit.

Dat schrijft de Financial Times. Volgens sommigen zijn audit en advies complementair aan elkaar. Zo krijgen EY-accountants nu nog hulp van adviesafdelingen op het gebied van belastingen en de waardering van activa. ’Toezichthouders, die de splitsing moeten bekrachtigen, zouden zich moeten afvragen hoe EY de experts gaat vervangen die nodig zijn om kwaliteitsaudits uit te voeren’, zegt Sandy Peters, een voormalige partner bij KPMG in de Financial Times. ‘Er staat $5tn aan goodwill in de boeken van Amerikaanse overheidsbedrijven die op waardevermindering moet worden getest. Blijven die vaardigheden allemaal aan de auditkant?’

Audit only

Dit roept ook de vraag op of EY als audit only kantoor wel een interessante werkgever is voor professionals, die in de adviessector een zeer goed belegde boterham kunnen verdienen. De belastingdeskundigen die je nodig hebt voor de meest complexe bedrijfsrekeningen zijn heel schaars. ‘Iedereen die zegt dat je een auditkantoor kunt hebben met een handjevol fiscale deskundigen en topkwaliteit kan bieden, slaat de plank volkomen mis’, aldus een senior partner bij een ander Big Four-kantoor.

Groei

Volgens EY kan de audittak, vorig jaar goed voor 20 miljard dollar aan inkomsten, na de splitsing jaarlijks met 7 tot 8 procent groeien. De huidige auditwerkzaamheden zouden goed zijn voor bijna tweederde van de omzet. Veertien procent van de omzet wordt daar dan gerealiseerd uit belastingadvies, zeven procent uit accounting advies en zes procent via tech risk consulting, zo zou aan de EY-partners zijn meegedeeld. De adviestak zou na de splitsing beginnen met een omzet van 25 miljard dollar en een ebitda van 4,4 miljard dollar, zo is vorige week aan partners meegedeeld.

Meer dan zestig procent van de leidinggevenden bij Amerikaanse en Britse bedrijven zou ‘eerder geneigd’ zijn om EY in te huren als accountant na een splitsing, terwijl slechts 6 procent zou zeggen dat ze daartoe minder geneigd zouden zijn. Dit blijkt uit een nieuwe enquête van consultant-analist Source Global Research.

Draai van EY

Hoogleraar Marcel Pheijffer schrijft in zijn column op De Accountant dat de splitsing de geloofwaardigheid van het accountantsberoep aantast. Hij hekelt het gemak waarmee het bestuur van EY Nederland een ideologische draai heeft gemaakt: van tegenstander van een audit only model naar voorstander. Toen diverse commissies en hoogleraren daarvoor pleitten in Nederland, was juist EY de felste tegenstander, aldus Pheiffer. ‘De pirouette van EY Nederland is even verbijsterend als onbeschaamd. De gespleten tong doet niet alleen afbreuk aan de geloofwaardigheid van accountants, maar ook aan het veranderingsproces binnen de sector. Het doet immers de vraag rijzen: Wat is het woord van de accountant waard? En hoe zit het eigenlijk met diens handtekening onder de jaarrekening?’