Nieuwe aandeelhouders bij VHM Audit

Wilfred van der Werf-van Dijk en Sebastiaan Alting zijn als aandeelhouders toegetreden tot VHM Audit in Epe. Samen met Tobi Smit vormen zij de komende jaren ook de directie van VHM Audit.

Smit was al aandeelhouder van het audit-only-kantoor. Met de toetreding van Van der Werf en Alting wil het bedrijf op de langere termijn de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening voor relaties en medewerkers waarborgen.

Afsplitsing in 2020

VHM Audit maakte samen met vhm accountants & belastingadviseurs deel uit van vhm|abc, voorheen Van Huffelen & Meenink. In 2020 heeft Tobi Smit VHM Audit verzelfstandigd en juridisch afgesplitst van vhm|abc. ‘Hiermee is de onafhankelijkheid van de audit- en assurancewerkzaamheden nog beter gewaarborgd dan voorheen.’ Ook na de verzelfstandiging werkt het bedrijf voor veel opdrachtgevers nog steeds samen met de vestigingen van vhm accountants- en belastingadviseurs uit Epe, Genemuiden en Veenendaal, maar ook met andere accountants- en advieskantoren. VHM Audit is lid van IECnet, een internationale alliantie van zelfstandige kantoren van accountants, belastingadviseurs en consultants. IECnet telt ruim zeventig leden uit zo’n zestig landen wereldwijd.