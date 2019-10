Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in consultatie

Het Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is online gezet ter consultatie. Het besluit brengt verschillende wijzigingen aan in de vierde anti-witwasrichtlijn. Een belangrijke wijziging ziet op de regulering van aanbieders van omwisseldiensten voor virtuele valuta en voor aanbieders van bewaarportemonnees.

Zij worden onder de reikwijdte van de vierde anti-witwasrichtlijn gebracht.

Ook bepaalt de richtlijn dat deze aanbieders geregistreerd moeten zijn en dat personen die in deze aanbieders een leidinggevende functie hebben betrouwbaar en geschikt moeten zijn. De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn regelt de registratieplicht van deze aanbieders, bepaalt dat deze aanbieders aan de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten voldoen en stelt eisen aan de integere en beheerste bedrijfsvoering van deze aanbieders. Deze eisen worden in het besluit verder uitgewerkt. Om deze nieuwe verplichtingen die de Implementatiewet met zich brengt te kunnen handhaven is het ook noodzakelijk dat het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt aangepast.

Reacties kunnen tot 24 oktober worden gegeven.