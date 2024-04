Kabinet wil verbod op contante betalingen doorzetten, ondanks controversieel verklaarde witwaswet

Minister Van Weyenberg (Financiën) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) willen het verbod op contante betalingen boven €3.000 toch doorzetten, hebben ze de Tweede Kamer in een brief laten weten. Het verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Kamer.

Als het verbod op contante betalingen boven 3000 euro niet doorgaat dan dreigt Nederland mogelijk 600 miljoen euro Europees geld mis te lopen. Een wettelijke limiet op contante betalingen is opgenomen in het Raadsuitvoeringsbesluit voor het Nederlandse Herstel en Veerkrachtplan (HVP). De deadline om deze maatregel uit te voeren staat op 31 maart 2025.

Vervolg wetsvoorstel Plan van aanpak Witwassen

In de Kamerbrief staan verschillende scenario’s uitgewerkt om een vervolg te geven aan het wetsvoorstel Plan van aanpak Witwassen. Met de limiet op contant geld willen de ministers witwassen door criminelen aanpakken. Die gebruiken hiervoor vaak grote sommen contant geld. Vanwege de verplichting in het HVP kan de invoering hiervan niet verder worden uitgesteld. Daarnaast heeft het Europese AML-pakket (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, AML/CFT), dat in 2027 van toepassing wordt, een nieuwe context geschapen, omdat alle vier de bepalingen uit het wetsvoorstel in huidige vorm niet verenigbaar zijn met het AML-pakket.

Het heeft de voorkeur van de ministers om voorlopig alleen de limiet op contante betalingen verder te brengen via een nota van wijziging op het oorspronkelijke wetsvoorstel, zodat de mogelijke korting van 600 miljoen euro voorkomen kan worden.

De overige maatregelen uit het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen, zoals gezamenlijke transactiemonitoring, worden bij dit scenario meegenomen in het implementatietraject van het Europese AML-pakket. In totaal zijn vier mogelijke scenario’s uitgewerkt voor het vervolg van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. De ministers geven aan hierover met de Kamer in gesprek te willen gaan tijdens het Commissiedebat op 24 april aanstaande.

Europees wetgevingsproces

Het Europese wetgevingsproces rondom het AML-pakket is formeel nog niet afgerond. De stemming van het Europees Parlement over dit wetsvoorstel staat gepland op 24 april 2024. Uiteindelijk hebben Europese landen drie jaar de tijd om het wettenpakket te implementeren. In het voorjaar van 2027 wordt de regelgeving van toepassing.

Samenloop AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen