Hoge boete vanwege ontbreken registratie gewerkte uren

Een bedrijf verloont op basis van normuren in plaats van daadwerkelijk gewerkte uren. De Inspectie SZW legt een forse boete op, omdat niet te controleren valt of het minimumloon werd betaald.

Naar aanleiding van een melding van een aantal werknemers over onderbetaling heeft de Inspectie SZW onderzoek gedaan. Het postbezorgbedrijf betaalt uit volgens normuren, maar registreert niet wat de effectief gewerkte uren zijn.

Boete

Het is verplicht om een feitelijke urenregistratie bij te houden. Anders kan de werkgever niet onderbouwen en nagaan dat de norm en daarmee het wettelijk minimumloon ook in de praktijk haalbaar is. Werkgevers die dit niet doen riskeren een boete van de Inspectie SZW. Het bedrijf in kwestie heeft een boete gekregen van maar liefst € 289.000.

Normtijden

Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van verloning op basis van normuren en niet op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. Zo worden normtijden bepaald voor diverse werkzaamheden die behoren bij bezorging. Het bedrijf had tot op de seconde een normtijd vastgesteld waarvan de medewerkers, die gehoord zijn, verklaarden dat die norm niet haalbaar was. Zo zou bijvoorbeeld het sorteren meer tijd kosten dan de norm.

Geen bewijsstukken

Het bedrijf heeft na vordering van de inspecteurs geen stukken overlegd waaruit blijkt hoeveel uur de werknemers die in het onderzoek zijn betrokken echt werkten. Omdat het bedrijf geen gegevens kan overleggen over de daadwerkelijke gewerkte uren van de medewerkers kan de Inspectie SZW niet nagaan of het minimumloon wordt betaald, of dat de werknemers worden onderbetaald. Dit is een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).

Betere urenregistratie

Het bedrijf moet voor alle werknemers zorgen voor een betere urenregistratie, waaruit blijkt wat de feitelijk gewerkte uren zijn, zodat de Inspectie SZW op basis van die gewerkte uren kan controleren of tenminste het wettelijk minimumloon wordt betaald.