Autoriteit opbouwen als accountant: 5 tips

Iedereen wilt graag zaken doen met een expert. Als u een autoriteit bent in uw vakgebied, beschouwen potentiële klanten u immers als geloofwaardig en betrouwbaar – ze weten dat ze waar krijgen voor hun geld. Maar hoe bouwt u die autoriteit op? Hoe groeit u uit tot een specialist in uw branche? In dit artikel geven we u graag vijf tips mee.

Tip #1: Ken uw klant

Als accountant kunt u uw autoriteitspositie vestigen door een oplossing te bieden voor de problemen van uw klanten. Daarom is het essentieel dat u uw doelgroep nauwkeurig weet te definiëren. Wie zijn uw klanten? Op welke platformen zijn ze actief? Welke dienstverlening zoeken ze? Met welke probleemstellingen krijgen ze te maken? Willen ze graag een helpende hand bij hun belastingaangifte, jaarrekening, financiële administratie of iets anders? En hoe kan ík hen daarbij helpen?

Door de boekhoudkundige behoeften van uw doelgroep te doorgronden, kunt u potentiële klanten duidelijk maken wat uw toegevoegde waarde is en waarom u de juiste persoon bent op de juiste plaats. Bovendien vertelt dit leerproces u welke zoektermen u moet opnemen op uw website (zie tip #5). Welke zoekopdrachten zijn relevant voor u en uw doelgroep, en zullen dus leiden tot clicks en (hopelijk) nieuwe klanten?

Luister ook steeds naar de feedback van uw klanten, en stuur op basis van hun suggesties uw content en marketingstrategie bij waar nodig.

Tip #2: Toon passie en leergierigheid

U kunt zich alleen onderscheiden van uw concurrenten door uzelf te verdiepen in een materie die u oprecht interesseert en waarvoor u een diepgewortelde passie koestert. Als mensen zien dat u met hart en ziel vertelt over uw specialisatie, dan zullen zij u haast automatisch beschouwen als een autoriteit binnen de industrie. Hoe specifieker uw niche, hoe gemakkelijker het is om die expertstatus vorm te geven.

Om uw voortdurende autoriteit binnen uw vakgebied te garanderen, moet u er eveneens voor zorgen dat u blijft bijleren – en dankzij uw liefde voor de branche zou dit niet mogen aanvoelen als een vervelende taak. Volg cursussen en training, lees boeken en luister naar relevante podcasts. Leer uit uw fouten. Blijf op de hoogte van alle trends en recente ontwikkelingen. Volg andere invloedrijke figuren in de sector en interageer met hun content door bijv. een inzichtvolle comment te plaatsen op hun laatste Facebookpost, hun artikelen te delen op LinkedIn, etc. Zo versterkt u niet alleen uw eigen autoriteit, maar ook uw netwerk.

Wees hierbij vooral oprecht: probeer alleen autoriteit te verwerven binnen een domein dat past bij uw interesses en talent.

Tip #3: Deel uw kennis

Verspreid uw passie voor accountancy op het wereldwijde web, zodat anderen weten dat u kennis van zaken heeft. Schrijf interessante artikels op uw blog en bijdragen voor vergelijkbare websites, geef interviews, stel persberichten op, film eenvoudige video’s, en/of deel regelmatig een intelligente boekhoudtip op LinkedIn. Of heeft u er al aan gedacht om uw wetenschap te bundelen in een boek? Plaats in dat geval zeker enkele fysieke kopieën op kantoor en bied een elektronische versie (e-book) aan via uw website.

Alles wat u publiceert moet wel waardevol zijn voor uw doelgroep. Toon uw vakmanschap en leg helder uit (zonder vakjargon!) hoe u die expertise zult aanwenden om fiscale vraagstukken succesvol aan te pakken. Verwijs eventueel naar bepaalde praktijkvoorbeelden, waarin u beschrijft hoe u een klant vakkundig kon helpen in die ene moeilijke situatie. Context en case studies maken zelfs de zwaarste materie licht verteerbaar.

Deel uw schrijfwerk ook zeker en vast op uw social media-accounts: hoe meer mensen uw content kunnen vinden, hoe hoger uw zichtbaarheid, vindbaarheid en uiteindelijk ook uw autoriteit.

Tip #4: Denk aan het belang van mond-tot-mondreclame

Hoe hoger uw klanttevredenheid, hoe groter de kans dat die tevreden cliënten uw uitstekende services zullen aanbevelen bij vrienden en kennissen. Dit is een uiterst geslaagd recept om meer autoriteit te kweken: wanneer anderen u promoten, klinkt dat namelijk veel geloofwaardiger dan eigen lof. Wees dus niet bang om uw klanten te vragen om een aanbeveling.

In dat opzicht is het ook interessant om een Google Mijn Bedrijf-pagina aan te maken. Zo komt u gemakkelijker terecht in de zoekresultaten van Google én op Google Maps. Als uw gelukkige klanten daar positieve beoordelingen achterlaten en u zo op weg helpen naar vijf sterren, bezorgt dat uw bedrijf meer betrouwbaarheid – en dat doet wonderen voor uw autoriteit.

Tip #5: Optimaliseer uw website met SEO

Uiteraard kunt u klanten verwerven door ijverig te adverteren via Google Ads, maar uw groeiende autoriteit is meer gebaat bij bezoekers die uw website bereiken via organische (niet-betaalde) zoekresultaten. Als iemand de zoekopdracht “accountant + uw locatie” ingeeft in een zoekmachine, wilt u immers graag dat uw website zo hoog mogelijk op de eerste pagina belandt.

U kunt die steile weg naar de top bewandelen via SEO, ofwel zoekmachine-optimalisatie. Vul allereerst uw website met unieke teksten die nuttig zijn voor uw doelpubliek – plagiaat en gedupliceerde pagina’s zijn uit den boze. Zorg ervoor dat de kernwoorden van een artikel of pagina op een natuurlijke manier terugkomen in de titel, meta-description, de HTML-tussentitels (H2, H3, H4, etc.) en de tekst zelf. Als u alle sleutelbegrippen op een geforceerde wijze in uw schrijfsels propt (bijv. in letterlijk élke zin), dan bezondigt u zich aan keyword stuffing, wat Google kan bestraffen.

Wat is HTML? HTML, ofwel Hypertext Markup Language, is de standaard opmaaktaal voor webpagina’s, ofwel documenten die uw browser “leest”. Deze taal bevat allerlei elementen en notaties om uw tekst en pagina te structureren, zoals headers, paragrafen en opsommingstekens. Wat is een meta-description? De meta-description omschrijft de inhoud van een webpagina en is zichtbaar wanneer uw pagina tussen de zoekresultaten verschijnt. U herkent de meta-description als de zwarte tekst onder de blauwe titel en de groene URL.

Timmer verder aan uw autoriteit met linkbuilding. Dankzij interne links – die doorverwijzen naar andere pagina’s op uw website – kunt u Google tonen welke verbanden er bestaan tussen de verschillende thema’s en kennisgebieden die u bespreekt. Op die manier verhoogt u uw relevantie en geloofwaardigheid. Ook externe links bieden kostbare hulp: zodra meer en meer betrouwbare websites doorlinken naar uw pagina, krijgt uw autoriteit als vanzelf een duwtje in de rug. Het is echter behoorlijk lastig en tijdrovend om zo’n backlinkprofiel aan te leggen: u moet uw backlinks verdienen d.m.v. een consequente stroom aan relevante (gast)blogs, persberichten, eventuele sponsoractiviteiten, etc.

Conclusie

Autoriteit opbouwen vergt veel tijd en hard werk. Eén intensieve SEO-sessie zal uw pagina – jammer genoeg – niet meteen katapulteren naar de hoogste regionen van Google’s zoekresultaten. Alleen door geduld en doorzettingsvermogen kunt u die gewilde expertstatus bereiken.

Veel succes!

Bron: https://nl.ageras.com/blog/autoriteit-opbouwen-als-accountant