Zonder loonsverhoging minder lenen voor hypotheek

Wie volgend jaar geen salarisverhoging krijgt, mag minder lenen voor het kopen van een huis. Dat blijkt uit de nieuwe hypotheeknormen die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft bekendgemaakt. Wel telt het tweede inkomen voortaan voor 80% mee bij het berekenen van de maximale hypotheek.

Ollongren maakt met de brief aan de Tweede Kamer de leennormen voor 2020 bekend, zoals geadviseerd door het Nibud. Volgend jaar telt het tweede inkomen voor 80% mee bij het bepalen van de maximale lening. Nu is dat nog 70%. Inclusief een loonstijging van 2,5% kunnen huizenkopers volgend jaar enkele duizenden euro’s meer lenen dan nu het geval is. Wie geen loonsverhoging krijgt, heeft pech: bij inkomens boven de ca. € 42.000 gaat de leencapaciteit met enkele duizenden euro’s omlaag.

Verduidelijking

Verder wordt in de nieuwe hypotheeknormen verduidelijkt hoe de leencapaciteit van tweeverdieners moet worden bepaald als één van beide partners de AOW-leeftijd heeft bereikt. Kopers van een zeer energiezuinige woning kunnen maximaal € 15.000 extra lenen. Het gaat om woningen met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of lager dan nul. ‘Ten slotte is verduidelijkt dat bij het verhogen van een bestaand hypothecair krediet voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning een bedrag van ten hoogste € 9.000 buiten beschouwing mag worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast.’

Starters

Los van de leennormen krijgen starters zonder vaste baan volgend jaar makkelijker een hypotheek, meldt het FD. Geldverstrekkers kijken dan ook nadrukkelijk naar het salaris dat iemand in de toekomst kan gaan verdienen. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat vanaf 1 januari samen met negen hypotheekverstrekkers gebruik maken van een zogenoemde arbeidsmarktscan, die een schatting maakt van wat iemand zou kunnen gaan verdienen.