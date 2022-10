Steeds minder aflossingsvrije hypotheken door beperking hypotheekrenteaftrek

Het aantal huizenkopers dat een (deels) aflossingsvrije hypotheek heeft aangevraagd voor de aankoop van een woning, is zowel in het tweede (-18 procent) als het derde kwartaal (-36 procent) ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

Geen hypotheekrenteaftrek

Terwijl in het eerste kwartaal nog sprake was van een stijging (+14 procent) is deze hypotheekvorm door de stijgende hypotheekrente in een half jaar tijd een stuk minder populair geworden. Bij een nieuwe aflossingsvrije hypotheek heb je namelijk geen recht op hypotheekrenteaftrek. Het fiscale voordeel van deze aftrek is kleiner bij een lagere hypotheekrente, maar door de gestegen rente is dit voordeel juist weer groter geworden. Hierdoor wordt een annuïtaire hypotheek in vergelijking met een aflossingsvrije hypotheek op basis van de netto maandlasten weer een stuk interessanter.

Aflossingsvrij eerder populair

De aflossingsvrije hypotheek was begin dit jaar nog erg populair onder invloed van de sterk gestegen huizenprijzen in combinatie met de lage hypotheekrente. Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker: “Door de sterke stijging van de hypotheekrente wordt de aflossingsvrije hypotheek nu veel minder gekozen dan een half jaar geleden. Nu de huizenprijzen beginnen te dalen, kan het voor nieuwe huizenkopers verstandiger zijn te kiezen voor een hypotheek met aflossing, zodat zij niet aan het einde van de rit met een restschuld blijven zitten. Voor huizenbezitters die in aanmerking komen voor de overgangsregeling, kan een deels aflossingsvrije hypotheek wél gunstig zijn.”

Bron: Hypotheker