Jubelton kan volgens ICT’ers wel meteen worden afgeschaft

Rijke ouders kunnen hun kinderen nog tot 2024 belastingvrij een ton schenken om een huis te kopen. Eerder afschaffen is technisch niet haalbaar volgens de Belastingdienst. Maar ICT’ers zeggen: ‘Zet die 100.000 in je systemen op 0, en klaar is Kees’.

Minister Kaag van Financiën liet onlangs weten dat de regeling pas over twee jaar verdwijnt: ‘Bij het afschaffen van deze schenkingsvrijstelling moet het onderdeel uit de aangifte worden verwijderd. Dit vraagt aanpassingen in de aangifte zelf en in de achterliggende systemen voor de verwerking van de gegevens uit de aangifte. Deze aanpassingen vragen tijd en capaciteit van de Belastingdienst. In 2022 is de beschikbare capaciteit nodig voor afronding van de overgang naar het nieuwe systeem voor de schenk- en erfbelasting. Capaciteit voor het verwijderen van de schenkingsvrijstelling is beschikbaar vanaf 2023. Dit maakt verwijdering mogelijk per 1 januari 2024.’

Normaalste zaak van de wereld

Trouw vroeg het aan enkele ICT-deskundigen en die zijn verbaasd: ‘Hier wordt iemand waarschijnlijk serieus belazerd’, tekent de krant op uit de mond van René Veldwijk van IT-bedrijf Ockham Groep, die ook voor de overheid werkt. De regeling is namelijk niet oud of complex. Veranderingen in drempels en percentages en dergelijke zijn voor de Belastingdienst zelfs ‘de normaalste zaak van de wereld’. ‘Zet die 100.000 euro van de jubelton in je systemen op 0, en klaar is Kees.’

Regeling heeft geen nut meer

Nu de huizenprijzen de pan uit rijzen is het gevaar van onderwaarde geweken en heeft de schenkingsvrijstelling zijn waarde verloren, concludeerde onderzoeksbureau SEO eerder. Bovendien wordt de ton vaak gestoken in een duurder huis in plaats van het oorspronkelijke doel: het verlagen van de hypotheek. Tot slot zijn de huizenkopers met vermogende ouders vaak zelf ook al aardig bemiddeld en in het bezit van een hoger inkomen dan andere jonge huizenkopers. Ze hebben die ton dus vaak niet eens nodig, was de conclusie.

Bron: Trouw