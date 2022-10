Meer jongeren vragen hypotheek aan

Adviesketen De Hypotheker constateert dat in het derde kwartaal 13 procent meer jongeren tot 35 jaar een hypotheek hebben aangevraagd. In totaal is het aantal hypotheekaanvragen met 20 procent ingezakt ten opzichte van een jaar eerder.

De daling in het aantal aanvragen komt vooral doordat er 72 procent minder aanvragen waren voor het oversluiten van een bestaande hypotheek. Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is licht gedaald met 7 procent. Het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning was met 62 procent hoger dan in het tweede kwartaal (53 procent). Dat komt volgens De Hypotheker vooral voor de oplopende hypotheekrente, waardoor oversluiten in het algemeen niet meer aantrekkelijk is. Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning is met 5 procent gedaald naar € 309.000.

55-plussers blijven zitten

Volgens commercieel directeur Menno Luiten is er wel een verbetering zichtbaar in het aantal aangevraagde hypotheken: ‘In juli was nog sprake van een forse daling van het totale aantal hypotheekaanvragen van 42 procent. In augustus bedroeg deze daling 15 procent en in september is het omslagpunt bereikt en zien we een lichte stijging van zo’n 3 procent. Dat is een positieve ontwikkeling.’ Bij 55-plussers is het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning gedaald: ‘We pleiten daarom voor extra maatregelen om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen.’

Verduurzaming neemt minder snel toe

Het tempo van verduurzaming van huizen vertraagt ondertussen: waren er in het tweede kwartaal nog 48 procent meer hypotheekaanvragen voor het verbouwen of verduurzamen van de woning, het afgelopen kwartaal was de toename nog maar 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De minder grote stijging komt volgens De Hypotheker voort uit de hoge grondstofprijzen, waardoor de kosten van bouwmaterialen zijn toegenomen. Tegelijkertijd gelden door personeelstekorten lange wachttijden voor aannemers of installateurs en stellen veel woningbezitters grote veranderingen uit met het oog op de hoge inflatie en de angst voor een recessie.