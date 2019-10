Dela neemt noodlijdend Yarden over

Dela, de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland, neemt concurrent Yarden over. Dat bedrijf zat al enige tijd in de financiële problemen door de lage rente, waardoor de financiële lasten voor 390.000 geboden natura-uitvaartpakketten steeds hoger werden voor het bedrijf. De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouder DNB.

De overname betreft de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen die onder Yarden vallen. ‘Ondanks het herstelplan van afgelopen zomer ging Yarden voor een structurele oplossing op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten zou kunnen overnemen’ meldt Dela. ‘In de nieuwe situatie kunnen de Yarden-leden rekenen op financiële stabiliteit en ontstaat ruimte voor meer inflatiebescherming en winstdeling voor leden.’ Het plan is dat Yarden begin volgend jaar al onderdeel is van Dela. De integratie moet uiterlijk in 2022 klaar zijn.

Dela-directeur Edzo Doeve denkt dat er met name banen verdwijnen op Yardens hoofdkantoor in Almere. ‘Het gaat om staffuncties en banen in het verzekeringsbedrijf. Bij uitvaartverzorging is die kans kleiner want onze faciliteiten en locaties zijn grotendeels complementair aan elkaar. De medewerkers kunnen sowieso rekenen op een net sociaal plan.’

Tegemoetkoming pakketpolissen

Volgens Dela is het Yarden gelukt om een kortetermijnoplossing te vinden voor de financiële problemen. Voor de lange termijn bleek een overname de enig haalbare optie. Voor polishouders verandert er voorlopig niets. Pakketpolishouders, die eerder dit jaar wel te maken kregen met een ‘herstelactie’ krijgen wel een tegemoetkoming van Dela. ‘Bij overlijden in de komende tien jaar hoeven nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets na te betalen. Door een forse kapitaalinjectie en extra reserveringen ontstaat er bovendien veel meer ruimte voor toekomstige inflatiebescherming voor alle Yarden-leden.’

Marktleider in uitvaart

De overname en de tegemoetkomingsregeling doet Dela’s solvabiliteitsratio dalen van 373% eind 2018 naar 269% nu. Dela heeft ongeveer een derde van de markt voor uitvaartverzekeringen in handen; met de overname van Yarden komt daar ongeveer 10% bij. Alleen Monuta is daarnaast nog een gespecialiseerde verzekeraar van enige omvang, met een marktaandeel van circa 25%.