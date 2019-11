Twee van fraude verdachte voormalig DGA’s van het bedrijf FMS hoeven aan het Havenbedrijf Rotterdam maar een deel van de onderzoekskosten te vergoeden die KPMG in rekening bracht voor het onderzoek naar de fraude. De rekening was onredelijk hoog, oordeelt de Amsterdamse rechter.

Het bedrijf leverde consultancydiensten en stuurde daarvoor onder meer valse facturen (op basis van een valse inhuurovereenkomst) aan het havenbedrijf, waar een manager meewerkte aan de fraude. ING kwam de fraude door verdachte geldopnames op het spoor en het havenbedrijf liet KPMG een onderzoek doen. Dat leidde tot het ontslag van de manager. Die werd in april al door de Rotterdamse rechter veroordeeld, maar hoefde de KPMG-kosten maar gedeeltelijk te vergoeden.

Niet in verhouding tot schade

De rechtbank oordeelt dat beide mannen verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de schade door het ten onrechte door het havenbedrijf aan FMS betaalde facturen van in totaal € 457.319,50. De onderzoekskosten van KPMG (in deze zaak € 318.126) bestempelt ook deze rechter echter als bovenmatig: ‘Onvoldoende [is] gebleken dat de onderzoekskosten die door KPMG bij het Havenbedrijf in rekening zijn gebracht qua omvang redelijk zijn. Hiertoe wordt overwogen dat KPMG ook gebruik heeft kunnen maken van onderzoeksresultaten die haar door het openbaar ministerie ter beschikking zijn gesteld. Daarnaast geldt dat, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de onderzoekskosten qua omvang in een zekere, redelijke verhouding moeten blijven staan tot de hoogte van de schade.’ De onderzoekskosten worden door de rechter voor beide mannen elk redelijk geacht tot een bedrag van € 100.000. Daarnaast moeten zij een bedrag van € 108.900 respectievelijk € 348.419,50 aan onterecht betaalde facturen vergoeden.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2019:7887