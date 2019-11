FIOD vindt 430.000 euro bij ‘windhappers’

De FIOD meldt doorzoekingen te hebben gedaan in twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum. Twee mannen van 61 jaar en hun twee vrouwen (57 en 61) worden verdacht van witwassen van onverklaarbaar vermogen. Er is administratie en 430.000 euro in beslag genomen. Op vier woningen is beslag gelegd.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Uit onderzoek blijkt dat de vier verdachten op papier geen noemenswaardig inkomen en vermogen hebben. Ze wonen in woningen zonder hypotheekschuld. Via allerlei constructies met buitenlandse stichtingen zijn vermoedelijk in Nederland en het buitenland stukken grond en woningen aangekocht. In kluizen in Hilversum en Rotterdam was 430.000 euro opgeslagen. Mogelijk gaat het hier om windhappers: personen die ogenschijnlijk van de lucht leven, omdat ze in Nederland geen inkomen hebben, maar wel een luxe leven leiden.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.