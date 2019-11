Interimstatus bezorgde NBA-directeur Mannak flink hoger inkomen

De op non-actief gezette algemeen directeur van de NBA Harm Mannak verdiende in 2018 ruim boven de reguliere inkomensnorm die in de Wet normering topinkomens (Wnt) is vastgelegd. Toch voldeed zijn totale bezoldiging van 238.552 euro aan de Wnt-normen, omdat voor interim-functionarissen hogere salarisnormen zijn toegestaan dan voor functionarissen met een vast dienstverband. Dat meldt de NBA desgevraagd aan Accountancy Vanmorgen.

Het reguliere bezoldigingsmaximum was in 2018 189.000 euro. Mannak zat daar dus flink boven, ook al viel hij niet onder de in de Wnt opgenomen overgangsregeling met aangepast normbedrag. ‘De Wnt heeft twee soorten tabellen, één voor mensen die in vaste dienst zijn en één voor mensen met interim-contracten. Beiden met een ander toepasselijk maximum. Het wil dat interim een veel hoger toepasselijk maximum heeft dan non-interim’, licht woordvoerder Lukas Burgering van de NBA toe.

Managementcontract

Harm Mannak is sinds januari 2018 algemeen directeur ad interim bij de NBA. Eind vorig jaar meldde de beroepsorganisatie dat Mannak ook de komende twee jaar de rol van algemeen directeur blijft vervullen. Op basis van een managementcontract, licht Burgering toe. Mannak kwam dus niet in dienst bij de NBA. Over de vraag of die keuze is ingegeven door financiële overwegingen wil de NBA niets kwijt. ‘Mannak heeft bij de verlenging wel degelijk moeten inleveren op het bedrag wat hij de eerste 12 maanden heeft ontvangen, conform de WNT-regels’, meldt Burgering. ‘Nadat Mannak 1 jaar voor de NBA actief is geweest, is er geen verschil in maximum beloning en dat geeft dus voor de NBA geen verschil op de jaarrekening. Wel verschilt de toerekening van wat onder WNT valt en daarmee kan in specifieke situaties de keuze voor het werken vanuit een dienstverband of als interim verschillen. Dit is dus echter sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. In hoeverre dit meegespeeld heeft tijdens de verlenging weet ik niet en kan ik ook niet weten, dat betreft de contractafspraken tussen Mannak en de NBA en daarover doen wij geen mededelingen.’

Overgangsregeling

Ook NBA-directeur Berry Wammes verdiende in 2018 ruim boven het algemeen toepasselijk bezoldigingsmaximum van 189.000 euro. Wammes viel echter onder de overgangsregeling in de Wnt met een aangepast normbedrag, waardoor ook hij binnen de Wnt-normen bleef.

Dat gold ook voor enkele andere functionarissen met dienstbetrekking bij de NBA die in 2018 een bezoldiging boven het individuele Wnt-maximum van 189.000 euro hebben ontvangen. Zo ontving het hoofd opleidingen die per 1 november 2018 uit dienst ging vorig jaar in totaal liefst 409.987 euro. Daaronder vielen ook een bedrag van 43.622 euro aan vakantiedagen uit voorgaande jaren en een beëindigingsvergoeding van 200.000 euro.

Op basis van de huidige afspraken verwacht de NBA dat de bezoldiging van deze functionarissen binnen 5 jaar onder de WNT-norm zal uitkomen, meldde de beroepsorganisatie in het jaarrapport 2018.