NBA-bestuur start onderzoek, algemeen directeur op non-actief

Het bestuur van de NBA heeft besloten onderzoek in te stellen naar het handelen van algemeen directeur Harm Mannak. Gedurende de looptijd van dit onderzoek wordt Mannak op non-actief gesteld, meldt de beroepsorganisatie.

Het NBA-bestuur heeft besloten tot dit onderzoek naar aanleiding van de berichtgeving over de nevenfunctie van Mannak bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp. Mannak is sinds augustus voorzitter van de raad van commissarissen van KeenCorp.

De algemeen directeur is per direct op non-actief gesteld, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Het bestuur van de NBA verwacht dat dit onderzoek enkele weken in beslag zal nemen. Tot dat moment doet het bestuur geen nadere mededelingen over de kwestie. Directeur Berry Wammes neemt voorlopig de taken van de algemeen directeur waar.

Mannak werd in januari 2018 door de NBA aangesteld als interim-directeur. (Zie ook: Nieuwe interimmer bij NBA. (G)een goede keuze?).

Aan het eind van dat jaar vroeg de beroepsorganisatie Mannak om langer aan te blijven.