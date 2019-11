PERSONALIA: Rahusen wordt nieuwe CFO Exact

Exact heeft Alexander Rahusen per 1 januari 2020 benoemd tot Chief Financial Officer (CFO). Hij is afkomstig van ABN Amro, waar hij Head private clients Europe is.

Rahusen heeft 23 jaar bij de bank gewerkt en in zijn laatste functie een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van de toekomst van de private banking-groep binnen ABN Amro. Voorheen was hij onder meer hoofd van het strategic decision support-team, CFO Retail & Private Banking en interim-CFO. Rahusen volgt Onno Krap op, die vorige maand aangaf het bedrijf te gaan verlaten.

Omzet verdubbelen

Bij Exact gaat Rahusen leiding geven aan het finance-team. Het softwarebedrijf wil de komende vijf jaar in omzet verdubbelen. Vorig jaar haalde Exact een recordomzet van € 209 miljoen (+14%). ‘We willen uitgroeien tot de leidende technologieleverancier in de Benelux’, zegt CEO Phill Robinson. ‘De kennis en ervaring van Alexander op zowel commercieel als financieel vlak versterken het fundament dat nodig is om onze doelstellingen te behalen.’