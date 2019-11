RGS praktijkervaringen centraal in Week van RGS

Accounting software zonder RGS is bijna niet meer voor te stellen. Hoe dat in de praktijk moet werken komt uitgebreid aan de orde tijdens het RGS Event Utrecht op 3 december a.s. Voordelen van standaardisering zijn het eenvoudiger inrichten van administraties, eenvoudige koppelingen tussen accountingsoftware, fiscale en rapportagetools enz. Dit moet uiteindelijk resulteren in slimmere en efficiëntere workflows binnen accountants- en administratiekantoren, dashboards en benchmarks en rapportageketens naar uitvragende partijen.

Concreet: standaardisering middels RGS vereenvoudigt: kredietaanvragen en -rapportages, inrichten administraties, fiscale aangiften, opstellen jaarrekeningen, monitoring belangrijke ondernemerskengetallen, fiscale aangiften, enz. Op dinsdagmiddag 3 december vindt het RGS-event Utrecht plaats! En daar komen deze issues ruim aan de orde. Wat u kunt verwachten:

Bedrijfseconomische rapportage op basis van RGS, Dennis Klasen (DRV)

Zakelijk krediet aanvragen met behulp van RGS Marc van Can (Van Oers)

Versterken administratieve ketens en de rol van RGS Jeroen van Hulten (Belastingdienst)

Gemak en kwaliteit door RGS voor de statistiek, Hank Hermans (CBS)

In een aantal parallelsessies komen aan de orde:

‘#RGSHoedan in de praktijk?’ Jan Hermans (Intellifin)

‘RGS bij benchmarken en rapporteren.’ Martien de Bie (216 Accountants)

‘RGS. Wat kost het , wat brengt het op?’ Perry Telle (Hoornwijckgroep)

Naast dit event worden er gedurende de week worden er van 2 – 6 december meerdere online workshops gegeven. Meer informatie vindt u op de website RGS. RGS is een samenwerkingsverband van o.a.: NBA, NOAB, NOB, SRA, Belastingdienst, CBS, softwareleveranciers, KvK en Financieel Rapportage Collectief.