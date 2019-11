Celstraffen geëist vanwege valse kwitanties en belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen tot 12 maanden geëist tegen twee mannen die vermoedelijk valse kwitanties verkochten met daarop giften aan goede doelen. De kopers van de kwitanties brachten het volledige bedrag van de kwitantie als gift in aftrek in hun belastingaangifte. Zij ontvingen hierdoor een hogere belastingteruggaaf dan waar zij recht op hadden. “Door hun handelen hebben verdachten niet alleen het vertrouwen geschaad dat de Belastingdienst behoort te kunnen stellen in de juistheid van belastingaangiftes,” zei de officier op de zitting bij de rechtbank Rotterdam: “Zij hebben ook de samenleving financieel benadeeld. Onze samenleving waarin voorzieningen gefinancierd worden met belastinggelden.”

Afwijkende patronen in belastingaangiften

De vermoedelijke fraude met valse kwitanties is ontdekt door het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF). Het CAF bestaat uit medewerkers van de Belastingdienst en de FIOD. Met data-analyse werden afwijkende patronen in belastingaangiftes herkend en die zijn vervolgens geanalyseerd. Het strafrechtelijk onderzoek stond onder leiding van het Functioneel Parket.

Donaties aan Islamitische stichtingen

Het OM verwijt de verdachten dat zij valse kwitanties opmaakten van vermeende donaties aan Islamitische stichtingen in Amsterdam, Almelo en Dordrecht. Eén van de twee verdachten zou ook bijeenkomsten in moskeeën en bij stichtingen hebben georganiseerd, waar hij mensen informeerde over het in aftrek brengen van kwitanties in hun belastingaangiften. Hij deed het de mensen lijken alsof het om posten ging waar mensen recht op hadden, aldus het OM. De donaties zijn vermoedelijk nooit gedaan en als ze al zijn gedaan, dan was het voor een veel lager bedrag dan op de kwitanties stond vermeld. Voor deze kwitanties werd een bepaald percentage betaald van het totaalbedrag dat daarop stond vermeld, zo stelt het OM. Zo verdienden de verdachten geld. De verdachten voerden daarnaast ook in hun eigen aangiften de vermoedelijk valse aftrekposten op. Het nadeel voor de staat is berekend op bijna 100.000 euro.

Ernstige feiten

“Verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan belastingfraude door opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting te doen en door te handelen in valse kwitanties waarmee niet-gedane giften konden worden opgevoerd door derden,” zeiden de officieren op zitting: “Door hun handelen is door velen te weinig belasting betaald. Hun handelen is kwalijk.” En dat niet alleen, benadrukten de officieren: “Verdachten hebben de namen van de betrokken stichtingen misbruikt, wat overlast en reputatieschade oplevert voor die stichtingen.”

Volgens de officieren gingen de verdachten geraffineerd te werk. De ene verdachte zou de mensen hebben geronseld in de periode dat belastingaangifte moet worden gedaan. Tegen die verdachte eist het OM een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Tegen zijn compagnon eist het OM een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De voorwaardelijke straffen moeten dienen als stok achter de deur, zei de officier: “Het is voor verdachten zo makkelijk gebleken te handelen zoals zij hebben gedaan. Daar moet een rem voor de toekomst op komen. Zij mogen niet weer in de verleiding komen.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

