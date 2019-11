Mazars neemt controle Steinhoff van Deloitte over

Mazars gaat de jaarrekening van het geplaagde meubelconcern Steinhoff controleren en neemt daarmee het stokje over van Deloitte. Dat Steinhoff – met hoofdkantoor in Amsterdam – een nieuwe accountant heeft gevonden is geen vanzelfsprekendheid. Het van oorsprong Zuid-Afrikaanse concern kampt met forse schulden en dreigende claims na een boekhoudschandaal. Verschillende andere beursgenoteerde bedrijven lukte het dit jaar bovendien ook al niet om een controlerend accountant te vinden.

Deloitte

Deloitte gaf eerder dit jaar al geen oordeel over de jaarrekeningen over 2017 en 2018. Het accountantskantoor had ‘niet genoeg fatsoenlijk boekhoudkundig bewijs verzameld’ om een oordeel over 2018 te kunnen geven. Bij de jaarrekening 2017, die ongeveer een jaar te laat werd vastgesteld, deelde Deloitte mee dat het teveel risico’s en onzekerheden zag om de cijfers van een oordeel te kunnen voorzien. De jaarrekening 2017 werd eerder door het meubelconcern teruggetrokken als gevolg van het boekhoudschandaal. Deloitte controleerde al twintig jaar de jaarrekeningen van Steinhoff, maar trok dit jaar zijn handen af van het bedrijf.

Bedenkingen VEB bij Mazars

Joost Schmets van de VEB heeft zijn bedenkingen bij Mazars als accountant van Steinhoff, meldt het FD. De Nederlandse vleugel van Mazars heeft weinig ervaring met grote fondsen en kreeg onlangs een licht kritische beoordeling van toezichthouder AFM vanwege gebrekkig controlewerk.

Bron: FD/Economia