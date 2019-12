RGS, moet je daar nou zo blij van worden?

Het referentie grootboekschema (RGS) is voortgekomen uit de wens vanuit de markt om eenvoudiger en transparanter te kunnen rapporteren. Het maakt uitwisseling van gegevens makkelijker. Is dat echt reden om te juichen?

Boekhoudingen zijn vaak heel verschillend opgebouwd. Dit kan her maken van rapportages en het uitwisselen van gegevens lastig maken. RGS is een algemene standaard om grootboekrekeningen en (sub)rubrieken in onder te brengen. Hierin staan alle grootboekrekeningen die nodig zijn om te rapporteren aan overheden, banken en andere publieke en private organisaties. Daarnaast zijn er grootboekrekeningen opgenomen die veel gebruikt worden voor interne rapportages.

Efficiëntie in gegevensuitwisseling

Door te werken met vaste codes verloopt de gegevensuitwisseling met andere softwarepakketten en instanties, zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek, veel makkelijker en efficiënter. Een ingewikkelde vertaalslag kan achterwege blijven.

Delen en vergelijken

Werk je als administratie- of accountantskantoor met RGS? Dan haal je gegevens eenvoudig uit de bronadministratie om ze te delen met andere systemen of op te nemen in rapportages. Handmatige bewerkingen zijn dan niet meer nodig. Ook maakt werken met RGS het mogelijk om de eigen financiële cijfers op betrouwbare wijze te vergelijken met die van anderen.

Hoe meer softwarepakketten RGS ondersteunen, hoe beter de uitwisselbaarheid van gegevens wordt. Een brede implementatie van RGS levert veel gebruiksgemak en een grote tijdsbesparing op. Bij SnelStart vinden we dat iets om over te juichen. Het maakt het voor de ondernemer én zijn accountant of boekhouder weer een beetje makkelijker.

Basisadministratie met RGS-koppeling in SnelStart

Wie in SnelStart een nieuwe administratie aanmaakt, vindt hierin meteen een compleet grootboekrekeningschema. Online administraties zijn automatisch gekoppeld aan RGS. De ondernemer kan hiermee direct uit de voeten. En de accountant of boekhouder die de jaarstukken voor deze ondernemer opmaakt, helpt bij financieringsvraagstukken of op een andere manier hulp biedt bij financiële vraagstukken, is er zeker van dat dit snel en efficiënt gebeurt.

Help de ondernemer vooruit

De specialiteit van de ondernemer beperkt zich meestal tot zijn of haar vakgebied. Financieel management is niet hun sterkste kant. RGS levert tijdsbesparing en een efficiëntieslag op. Het is een tool die de accountant of boekhouder kan toepassen om zich verder te ontwikkelen naar de financieel adviseur die deze ondernemers zo hard nodig hebben om hun bedrijf winstgevend te laten zijn.