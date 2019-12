PERSONALIA: Merete Hverven aan roer Visma

Merete Hverven wordt per 31 maart volgend jaar de nieuwe CEO bij softwarebedrijf Visma. Ze volgt Øystein Moan op, die eerder al aankondigde die functie op te geven.

Moan heeft Visma geleid sinds 1997 en in die tijd het bedrijf uitgebouwd van 310 medewerkers naar meer dan 10.000 werknemers wereldwijd. Visma verwacht dit jaar een omzet van € 1,6 miljard. Moan blijft voorzitter van de raad van bestuur.

Direct leiderschap

Hverven is een bekend gezicht bij Visma: ze is nu plaatsvervangend CEO en Chief HR Officer. Ze werkt sinds 2011 bij het bedrijf en is sinds 2012 onderdeel van de Top Management Group. ‘Met haar directe leiderschapsstijl en vermogen om zaken van de grond te krijgen, heeft Merete een reputatie opgebouwd als belangrijk rolmodel, zowel binnen Visma als in de technologische industrie’, aldus Visma.