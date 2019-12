‘Vergeten mailtje’ bewijst onschuld, stelt Mannak

Onder de kop ‘Ik heb onderschat hoe angstig accountants eigenlijk zijn’ slaat de weggestuurde NBA-directeur Harm Mannak van zich af in het Financieele Dagblad.

‘Fastow-gate’

Vrijdag 13 december 2019 moest 61-jarige Mannak opstappen bij de NBA. Volgens het bestuur heeft hij zaken verzwegen over zijn relatie met de tot celstraf veroordeelde Enron-topman Andy Fastow. Fastow sprak in september op een congres van de NBA. Hoogleraar Marcel Pheijffer schreef in een column dat Mannak en Fastow beiden aandeelhouder zijn in hetzelfde bedrijf, KeenCorp. Mannak zou daarover op meerdere momenten gezwegen hebben tegenover het bestuur van zijn werkgever.

Geen zwijgplicht

Sinds de NBA Mannak schorste, eind september, moest hij zwijgen van zijn werkgever, in afwachting van een onderzoek dat naar hem was ingesteld. Omdat er geen vaststellingsovereenkomst is en Mannak niks heeft getekend kan hij naar eigen zeggen nu zijn verhaal doen in het FD. Hij sleept niet alleen zijn voormalige werkgever NBA voor de rechter. Hij dient ook een tuchtklacht in tegen Maartje Govaert, partner bij advocatenkantoor Norton Rose Fulbright (NRF) en leider van het onderzoek naar de in opspraak geraakte directeur.

‘Onderzoek niet goed’

Mannak noemt het onderzoek onzorgvuldig, niet onpartijdig en niet onafhankelijk. ‘We hebben steeds gevraagd naar het onderzoeksprotocol, naar de onderzoeksvraag en naar wie allemaal gehoord zouden worden. We kregen maar geen antwoord,’ zegt hij. In het onderzoek zijn vijftien getuigen anoniem gehoord. Mannak weet niet wie dat zijn en hij heeft de verklaringen niet mogen inzien. Ook is er volgens hem weinig gedaan met documenten die hij zelf heeft gegeven aan de advocaten van NRF. Daarmee acht hij het onderzoek niet onafhankelijk.

Vergeten email

Mannak vertelt dat Fastow niet één keer, maar twee keer op een evenement van de NBA heeft gesproken. De eerste keer was in 2018. Mannak liet in een mail aan toenmalig NBA-voorzitter Pieter Jongstra weten dat zowel hijzelf als Fastow aandeelhouder zijn bij KeenCorp. Dat was volgens Jongstra geen probleem. De email, die Mannak zelf niet meer heeft, is tijdens het onderzoek gevonden door een forensisch accountant. ‘Ik ben daar blij mee, want ik was dat mailtje eerlijk gezegd vergeten.’

Scherper moeten zijn

Toen Fastow in september wederom naar een NBA-congres kwam heeft Mannak opnieuw gezegd dat hij Fastow kent van KeenCorp. Maar, zo geeft hij toe, heeft toen niet gezegd dat Fastow en hij allebei aandeelhouder zijn. Hij noemde Fastow in plaats daarvan ‘een betrokkene’ bij KeenCorp. Mannak in het FD: ‘Ik was op dat moment gewoon kwijt dat ik Jongstra daarover al een mail had gestuurd. Als ik dat nog had geweten, had ik dat kunnen zeggen. Ik ben toen ook overvallen door de media-aandacht. Ik had scherper moeten zijn. Maar in hoeverre is dat gedeelde aandeelhouderschap werkelijk relevant voor dat NBA-evenement?’

Naar de rechter

Mannak vindt hij vanaf maart 2018 heel transparant is geweest over zijn relatie met Fastow. Hij zegt: ‘Ik heb misschien onderschat hoe angstig accountants eigenlijk zijn. Ik sta altijd voor mijn verhaal. Maar ik denk dat het NBA-bestuur door de media-aandacht in paniek is geraakt. Ik vind dat ik integer ben geweest. Ik wil rehabilitatie. En die ga ik via de rechter afdwingen.’

Bron: FD.