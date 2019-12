Opnieuw uitstel voor UBO-register

De invoering van het UBO-register, voorzien voor 10 januari 2020, is opnieuw uitgesteld. Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer en die heeft besloten om eind januari een voorbereidend onderzoek te doen.

De commissie voor Financiën van de senaat heeft afgelopen week vergaderd over het wetsvoorstel en besloten op 28 januari een voorbereidend onderzoek te doen. Op die datum wordt ook een soortgelijk onderzoek gedaan over de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.

De Tweede Kamer heeft deze maand ingestemd met het wetsvoorstel dat invoering van het UBO-register vanaf 2020 mogelijk maakt. De Kamer nam ook een amendement aan waarin wordt geregeld dat er extra waarborgen in de toegang tot het UBO-register worden ingebouwd. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar laten ingaan. De invoering is al diverse malen vertraagd; de EU had de oorspronkelijke deadline gesteld op 26 juni 2017.