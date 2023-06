Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

De Nederlandse banken gaan klanten minder vaak controleren op witwassen. De banken zijn met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) overeengekomen het toezicht meer risicogebaseerd uit te voeren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB publiceert als eerste resultaat uit het overleg nu vijf standaarden die uitgangspunten moeten gaan bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s uit te voeren.

Minder klantimpact

Een concreet voorbeeld uit de nieuwe NVB-standaarden waar bonafide klanten geen vragen meer hoeven te beantwoorden, is als zij transacties doen in landen die door de EU als hoog risico worden bestempeld. Als iemand op vakantie gaat naar zo’n land en de uitgaven blijven in lijn met wat je van een gewone toerist mag verwachten, dan is er volgens de nieuwe NVB-standaard niet langer aanleiding voor indringende vragen of verscherpte maatregelen.

UBO

Een ander voorbeeld van minder klantimpact gaat over het identificeren en verifiëren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een onderneming. Voor laag en neutraal risico-scenario’s kan de bank volgens de nieuwe standaard de gegevens in het UBO-register gebruiken en is alleen een bevestiging van de klant nodig. Zakelijke klanten hoeven deze informatie dan niet langer ook nog via bijvoorbeeld een UBO-verklaring aan de bank te leveren. Al met al leiden de NVB-standaarden ertoe dat banken hun klanten bij scenario’s met een laag of neutraal risico minder vaak hoeven lastig te vallen en dat de bankmedewerker zijn aandacht kan richten op de echte risico’s, verwacht de NVB.

Hoogrisicosectoren

De komende tijd zal de NVB in totaal nog ongeveer 12 standaarden publiceren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar ondernemers uit hoogrisicosectoren die vaak drempels ondervinden bij het regelen van hun bankzaken door het intensieve klantenonderzoek van de bank, meldt de bankenvereniging. Daarom wordt er samen met de betrokken brancheorganisaties gewerkt aan specifieke sectorstandaarden, op basis van rondetafelgesprekken met DNB en het ministerie van Financiën. Doel is om voor bepaalde sectoren samen te bepalen waar de echte risico’s zitten, zodat het klantonderzoek door banken daar gericht op kan aansluiten. De NVB hoopt zo in de komende maanden in eerste instantie nieuwe standaarden te publiceren voor non-profit organisaties, sekswerkers en cryptobedrijven. Later volgen naar verwachting standaarden voor onder andere coffeeshops, automotive-bedrijven, betaalinstellingen en de detailhandel.