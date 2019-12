‘Maak toezicht op fintechs strenger’

De financiële sector vindt dat de EU strengere eisen moet stellen aan fintechbedrijven. De zogeheten Expert Group on Regulatory Obstacles to Financial Innovation, waar onder meer ING en verzekeraar AXA in vertegenwoordigd zijn, doet die oproep in een rapport met dertig aanbevelingen over regelgeving en innovatie.

Fintechs zijn nu nog onderworpen aan lichter toezicht dan partijen als banken en verzzekeraars. Dat zou moeten veranderen, vindt de groep, die niet ontkent dat financiële transacties dankzij fintech beter, sneller en goedkoper worden. Maar dat rechtvaardigt geen lichter toezichtregime. ‘Fintech gaat ons niet redden van slecht advies, marktmanipulatie of systeemrisico’s.’ Systemen zonder menselijke inbreng zouden zelfs nieuwe risico’s kunnen opleveren, aldus de werkgroep. Toezicht op kunstmatige intelligentie is per definitie onmogelijk, is een bezwaar.

Verschil niet zo groot

Nu fintechs flink groeien, zou er ook geen onderscheid in regelgeving meer moeten zijn voor jonge bedrijven. ‘Het verschil tussen traditionele en innovatieve financiële diensten is door de opkomst van technologie in de financiële wereld lang niet zo duidelijk als de fintechindustrie ons wil doen geloven’, aldus de rapportschrijvers.

Meer tech in toezicht

Toezicht moet efficiënter en veiliger worden en meer focussen op witwassen, terrorismebestrijding en privacy. Technologie moet een sleutelrol vervullen, ook bij de toezichthouders zelf, die nog te veel in papier denken. ‘Er moet meer aandacht komen voor de inzet van technologie in het toezicht.’ De werkgroep wil dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen documenten die gecontroleerd zijn door een mens en door een machine. Daarnaast zou met volautomatische klantanalyse en gegevensuitwisseling ook een beter systeem moeten ontstaan voor het bestrijden van onder meer witwassen.

Bron: FD/rapport werkgroep