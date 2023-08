‘Fintech noopt mkb-accountant tot omgooien businessmodel’

De opkomst van door technologie gedreven boekhoud- en accountantsdiensten maakt dat traditionele mkb-accountants kritisch naar hun bedrijfsmodel moeten kijken, stelt consultancybureau BHB Dullemond in een sectorvisie-document. ‘Eet technologie het traditionele businessmodel als ontbijt?’ vraagt het bureau zich af. Enkele van de aanbevelingen: kies voor een niche, maak eigen software en stap over op een abonnementsmodel.

Veel accountants- en administratiekantoren hebben al veel bedrijfsprocessen gedigitaliseerd, constateert BHB Dullemond. ‘Aan de andere kant zijn bepaalde vormen van gespecialiseerd advies, zoals fiscaal en bedrijfseconomisch advies, nog niet zo ver gevorderd in de digitaliseringsslag. Er zijn weliswaar applicaties beschikbaar voor elk onderdeel van het adviesproces, maar om het maximale potentieel van deze digitale oplossingen te benutten, blijft de menselijke factor cruciaal, zowel voor klanten als medewerkers.’

Efficiënter, maar minder omzet

Met behulp van technologie kan het werk efficiënter worden gedaan. ‘Echter, indien het verdienmodel gestoeld blijft op het oude vertrouwde ‘uren x tarief’, dan leiden deze ontwikkelingen helaas niet tot meer omzet. Als de omzet niet stijgt en de kosten, vanwege de investeringen die gepaard gaan met technologie, wel omhoog gaan, dan raakt het traditionele verdienmodel langzaam steeds verder uitgehold.’ BHB Dullemond ziet een verschuiving naar investeringen in digitalisering gericht op het verbeteren van de klantervaring en om data-analyses verder te ontwikkelen. ‘Schaalbare data-driven advisering, digitale interactie op maat en convergentie met financiële technologie zijn essentiële technologische ontwikkelingen die de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen binnen de accountancy- en administratiesector.’

Meer toegevoegde waarde

Data-analyses zorgen voor uitbreiding van het advies, bijvoorbeeld op het gebied van financiële adviezen en prognoses maken. ‘Op deze manier wordt technologie een middel waarmee kantoren zich kunnen onderscheiden door waardevol advies te bieden, in plaats van simpelweg een dienst te leveren tegen een zo laag mogelijk tarief. Op de lange termijn leidt dit tot een gezonder businessmodel.’

De accountantsbranche is al heel ver in digitale interactie met de klant, aldus BHB Dullemond. ‘De volgende stap is een verandering in de informatievoorziening richting de klant. Van achteruit kijkende financiële informatie op basis van standaard dashboards en overzichten naar voorwaarts kijkende inzichten waar een ondernemer echt wijzer van wordt. Het accountants- of administratiekantoor is op dit moment het best gepositioneerd om deze behoefte van veel mkb-ondernemers te vervullen.’

Nichefocus

BHB Dullemond verwacht de komende jaren een groeiend marktaandeel van de zogeheten tech-enabled boekhouders. ‘Die groeien snel, trekken veel kapitaal aan en krijgen hoge waarderingen van venture-capitalinvesteerders.’ Het rapport belicht de Amerikaanse speler Pilot, de Canadese online boekhouder Bench en het Nederlandse Kees de Boekhouder, dat inmiddels investeerder Vortex heeft aangetrokken. Volgens Kees de Boekhouder zijn focussen op een niche en werken met eigen software twee succesfactoren. ‘De nichefocus van tech-enabled boekhouders ligt vaak op het bedienen van kleine en middelgrote bedrijven, freelancers en start-ups die behoefte hebben aan professionele boekhouding zonder de kosten van een fulltime boekhouder in loondienst. Deze doelgroep heeft vaak geen behoefte aan een fysiek boekhoudkantoor en geeft de voorkeur aan flexibele en digitale oplossingen’, aldus BHB Dullemond. Software deels zelf ontwikkelen heeft het voordeel dat je maatwerk kunt leveren.

Stabiele inkomstenstroom

Het rapport stipt ook de voordelen van een abonnementsmodel aan. ‘Dat zorgt voor een voorspelbare en stabiele inkomstenstroom, aangezien klanten periodiek betalen voor de aangeboden diensten. Dit vergroot de financiële stabiliteit van het bedrijf en zo is het eenvoudiger toekomstige investeringen te plannen.’ Bovendien zorgt het ervoor dat de schaalvoordelen ook kostenbesparingen voor het kantoor zelf met zich meebrengen. Daarnaast zijn fintech-spelers volledig gefocust op de optimale klantervaring.

Partnermodel staat in de weg

BHB Dullemond noemt tot slot het traditionele partnermodel een drempel voor ontwikkeling bij kantoren: ‘Hoewel deze kantoren ook investeringen willen doen om hun positie te versterken, hebben ze vaak minder vermogen om substantiële investeringen te doen. Dit komt doordat hun bedrijfsmodel doorgaans meer gericht is op kortetermijnwinstgevendheid en er minder ruimte is voor grote investeringen in technologische ontwikkeling en schaalvergroting.’