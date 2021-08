Vooral analytisch en communicatief vermogen gevraagd van financieel professional

De finance professional van de toekomst is het meest gebaat bij een goed analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden. Dat concludeert Visma | Onguard uit de nieuwe FinTech Barometer, een jaarlijks onderzoek onder CFO’s.

Ruim een op de drie CFO’s (36%) vindt analytisch vermogen onmisbaar en een vrijwel even grote groep (35%) wijst op communicatievaardigheden. Voor 31% zijn leiderschapskwaliteiten ook belangrijk. De vraag naar analytisch vermogen hangt sterk samen met het verlangen van 72% van de financieel directeuren dat hun organisatie binnen nu en drie jaar volledig datagedreven is en dat die data geanalyseerd moet kunnen worden.

Voorsorteren op big data

De helft van de CFO’s geeft aan dat big data in de nabije toekomst de grootste invloed gaat hebben op de financiële sector. ‘Daar willen ze op voorsorteren. Op dit moment merkt een derde van de CFO’s (31%) namelijk dat het gebrek aan expertise in dataprocessen en –analyses de grootste belemmering is om datagedreven te worden. En die datagedrevenheid is voor de CFO zeer belangrijk, met name om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te verhogen (25%) en om het service- en productaanbod te vergroten (22%)’, zo licht Visma | Onguard toe.

Proactieve aanpak

CEO Marieke Saeij: ‘De komst van big data en technologieën als intelligente automatisering, robotisering en kunstmatige intelligentie zorgen ervoor dat handmatige en repetitieve taken uit handen worden genomen. Dit betekent dus dat relatief eenvoudige handelingen niet meer binnen het takenpakket van de finance professional horen en er voor hem automatisch ruimte komt om de focus te verleggen. Bijvoorbeeld naar een veel meer analytische functie, waarin ze echt bezig kunnen zijn met bijzondere klantsituaties. Ook kunnen ze veel sneller inspelen op mogelijke betalingsproblemen en echt een proactieve aanpak realiseren. Dit leidt automatisch tot betere bedrijfsresultaten.’