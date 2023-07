Nieuwe kredietspeler haalt ruim 100 miljoen euro op voor leningen aan Nederlands mkb

De tot nu toe bescheiden kredietverlener TP24 heeft fors geld aangetrokken om meer financieringen te kunnen verstrekken aan het mkb. Daarmee zou voor het Nederlandse mkb voor zo’n 115 miljoen euro aan kredieten beschikbaar komen.

TP24 (TP staat voor Tradeplus) is begonnen in Zürich, maar heeft inmiddels ook vestigingen in Australië, het VK en Nederland. In ons land is tot nog toe voor 15 miljoen euro aan kredieten verstrekt. De fintech verstrekt flexibele doorlopende kredieten tot 5 miljoen euro. Nu is bij de grote bank Barclays en investeringsbank M&G voor 345 miljoen pond opgehaald; daarvan is zo’n 100 miljoen pond – omgerekend bijna 115 miljoen euro – bestemd voor leningen aan het Nederlandse mkb.

Aan het mkb wil TP24 een alternatief bieden voor de banken, waar het steeds moeilijker wordt om aan een lening te komen. Volgens de Nederlandse CEO Niels Turfboer moeten klanten rekenen op een iets hoger tarief. ‘We proberen dicht op de tarieven van de bank te zitten.’ Een standaard krediet met een rente van gemiddeld 4,5 procent bij de banken kost bij TP24 ongeveer 6,5 procent.

Van het nieuw aangetrokken kapitaal neemt Barclays met 305 miljoen pond veruit het grootste deel voor zijn rekening. TP24 is in handen van meerdere partijen, waaronder het Zwitserse UBS.

Bron: FD