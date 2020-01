‘Centraal opslaan klantgegevens kan miljoenen besparen’

PwC-dochter Strategy& vindt het een goed idee als Nederlandse banken gezamenlijk het betalingsverkeer monitoren en gaan helpen verdachte betalingstransacties op te sporen.

Zo’n organisatie kan er volgens Strategy& nog een taak bij hebben: het verzamelen, opslaan en onderhouden van zakelijke klantgegevens. Dat zou tientallen miljoen kunnen besparen.

Banken zijn verplicht de gegevens van zakelijke klanten te verzamelen en te bewaren. ‘Het Nederlandse bedrijfsleven en de banken kunnen gezamenlijk tot € 80 miljoen besparen als zij op dit terrein samenwerken’, aldus consultant Jeroen Crijns. Volgens hem wordt er nu heel veel werk dubbel gedaan door banken en bedrijven. ‘Grootzakelijke ondernemingen hebben gemiddeld tussen de twintig en vijftig bankrelaties. MKB-bedrijven hebben er gemiddeld drie tot vijf. Een onderneming moet nu voor elke bankrelatie min of meer hetzelfde pakket aan gegevens en documenten aanleveren over de ondernemingsstructuur, de juridische structuur, de statutaire eigenaren, de vestigingen, noem maar op. Op hun beurt slaan banken de zakelijke gegevens op van klanten die ook al bij andere banken geregistreerd staan. Wij schatten dat een onderneming per bankrelatie ongeveer tien uur bezig is om de gevraagde informatie te verzamelen en aan te leveren op de manier zoals een bank dat wil. Stel je voor dat ondernemingen dat maar één keer hoeven te doen voor al hun bankrelaties. Dat scheelt flink.’

Handmatig toetsen klantgegevens

Het is efficiënter als een onderneming maar één keer zijn gegevens aanlevert aan een organisatie waar banken direct alle benodigde informatie kunnen vinden over een zakelijke relatie, aldus Crijns. Die organisatie zal dan handmatig gegevens moeten toetsen en bewerken. ‘Daarnaast zou zo’n organisatie zich ook kunnen bezighouden met het monitoren van het betalingsverkeer en het uitfilteren van verdachte transacties. Ook dat doen banken op dit moment nog zelf en ze hebben het daar moeilijk mee. Maar er ligt dus al een plan om daarvoor een gezamenlijke organisatie op te richten.’ Volgens Crijns zou zo’n samenwerkingsverband dus ook klantgegevens kunnen beheren. ‘Het operationeel krijgen van zo’n organisatie kan relatief snel worden gerealiseerd als het besluit daarover eenmaal is genomen.’

Bron: PwC