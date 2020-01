Failliete Twentse houthandelaar al maand gegijzeld

De voormalig directeur van houthandel Global Wood Import uit Hengelo zit al sinds begin december vast op verdenking van faillissementsfraude. Hij wordt gegijzeld omdat de curator vermoedt dat de man informatie achterhoudt. Bij het bedrijf is een deel van de voorraad en de boekhouding in rook opgegaan.

Curator Arco Blankestijn heeft van de rechtbank toestemming gekregen om de directeur te gijzelen. De schuldenlast van de houthandel gaat richting de € 2 miljoen. Braziliaanse en Afrikaanse leveranciers van hout hebben tezamen nog voor € 1,4 miljoen aan rekeningen openstaan.

Voorraad spoorloos

De gegijzelde directeur/aandeelhouder vroeg in november uitstel van betaling aan voor het bedrijf, tegen de wens van zijn twee compagnons. Twee dagen later volgde het faillissement. Blankestijn zoekt sindsdien naar een groot deel van de voorraad van Global Wood, dat in 2018 nog € 5,6 miljoen omzet draaide. Vorig jaar dreigde een verlies van 6 ton. De curator trof bij het bedrijf echter niet de voorraad aan die volgens de boekhouding aanwezig moet zijn. Er zou tussen de vier en zeven ton ontbreken. ‘Ik wil weten waar dat ontbrekende deel is, of waar de opbrengst is, als die voorraad verkocht blijkt. Die vraag wil de bestuurder van Global Wood Import tot op heden niet beantwoorden’, aldus Blankestijn.

Boekhouding deels teruggehaald

De boekhouding is onder de loep genomen door een forensisch accountant en daaruit bleek dat er bewust stukken uit het boekhoudprogramma zijn gewist. ‘Maar op één van de bedrijfslaptops hebben we de boekhouding tot een bepaalde datum weer boven water kunnen halen, omdat het wissen niet goed was gebeurd.’ E-mails zijn grotendeels verdwenen. Die zouden volgens de gegijzelde directeur automatisch zijn vernietigd.

De rechtbank heeft Blankestijns verzoek om verlenging van de gijzeling vlak voor Kerst gehonoreerd. ‘Bij het verzoek tot verlenging weegt de hoogte van de schade voor de rechtbank zwaar mee. Die schade is bij Global Wood aanzienlijk.’

Bron: Tubantia