Transportsector in 2020 dubbel geraakt door tegenwind en stikstof

De transport- en logistieksector staat onder grote druk en wordt in 2020 dubbel geraakt. Het gevolg is dat de groei vertraagt van 1,5 naar 0,5 procent, verwacht ABN AMRO. De sector krijgt volgens de bank last van de afvlakkende groei van de Nederlandse economie.

Stikstofbeleid

Daarnaast wordt de sector indirect geraakt door het stikstofbeleid. Door de strenge regels worden minder bouwvergunningen verstrekt, waardoor de bouwproductie in 2020 met 2 procent krimpt.

Binnenvaart en wegvervoer

Vooral de binnenvaart is afhankelijk van de bouw, want grondstoffen en bouwmaterialen zijn in deze branche goed voor zo’n 40 procent van het vrachtvolume. Terwijl in 2019 nog sprake was van een groei van 1,5 procent in de binnenvaart, ligt in 2020 een krimp van 1 procent in het vooruitzicht. Ook het wegvervoer krijgt te maken met substantieel minder vraag. Hier neemt de groei van volumes af van 1,5 procent in 2019 naar 0,5 procent in 2020.

Daling aantal vrachtvluchten

De volumes in de luchtvracht hebben in 2019 een enorme daling ingezet en namen af met 9 procent. Het aantal vrachtvluchten daalde zelfs met 12 procent. Dit is deels het gevolg van de haperende wereldhandel, maar vooral een probleem van Schiphol dat al langer speelt.

Bron: ABN AMRO

