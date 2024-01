ABN Amro en EIB maken half miljard vrij voor mkb-leningen

ABN Amro heeft 250 miljoen euro financiering aangetrokken van de Europese Investeringsbank (EIB) en gaat dat bedrag gebruiken voor leningen en leases aan Nederlandse ondernemingen. Zelf doet ABN Amro er nog eens hetzelfde bedrag bij, zodat in totaal een half miljard euro aan nieuwe leningen beschikbaar komt.

Het is de vijfde keer dat de EIB en ABN Amro samen optrekken om geldleningen beschikbaar te maken voor Nederlandse ondernemingen. De funding wordt aangewend voor nieuwe investeringen die binnen de EIB-criteria vallen. ‘Tevens kan ABN Amro mede dankzij deze lening onder meer duurzame investeringen en bedrijven financieren en worden ondernemers aangemoedigd om bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere samenleving.’

Tot 12,5 miljoen lenen

De goedkopere EIB-financiering kan onder bepaalde voorwaarden tot een maximum van 12,5 miljoen euro per investeringsproject worden ingezet. Het financieringsbeleid van ABN Amro blijft hierbij ongewijzigd. ‘Naast het algemene positieve effect op de hoeveelheid beschikbaar krediet voor het Nederlandse mkb zit de meerwaarde van deze EIB-financiering voor de uiteindelijke klanten ook in een directe verlaging van het standaard rentetarief.’

EIB-vicepresident Kris Peeters geeft aan dat het duurzame aspect van investeringen een zeer belangrijk thema is. ‘Maar we beseffen ook dat de zogenoemde groene transitie een complex financieringsverhaal is, zeker voor het mkb. Dat verdient daarom extra steun en aandacht.’ De EIB is de bank van de 27 lidstaten van de EU,. Steun aan het mkb is een van de speerpunten van het financieringsbeleid van de EIB.

Ook nieuwe financieringsdeal met Rabobank

Eerder trok de investeringsbank al op met ING en Rabobank om verduurzaming bij het mkb te stimuleren. Sinds 1969 zijn er 401 Nederlandse projecten (waaronder dus deze initiatieven met de banken) gefinancierd met EIB-gelden voor een totaalbedrag van 38,3 miljard euro. In december werd ook met Rabobank weer een overeenkomst getekend voor mkb-leningen; die omvat 400 miljoen euro.