SRA wacht met reactie tot na CTA-rapport

SRA houdt zich voorlopig op de vlakte over de aanbevelingen die de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) doet in het deze week gepubliceerde rapport ‘Spiegel voor de accountancysector’. Wel kondigt SRA aan in maart enkele ledenbijeenkomsten te organiseren om input te krijgen van leden over de beide rapporten.

De netwerkorganisatie meldt ‘na het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy grondig te hebben gelezen en met het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) op komst’ tot de conclusie te zijn gekomen dat de SRA wacht met standpunten tot na de later deze maand verwachte publicatie van het CTA-rapport.

Stakeholders

‘Wanneer het rapport van de CTA is gepubliceerd, gaan wij om de tafel met stakeholders en overige belanghebbenden, zoals het ministerie van Financiën en Kamerleden. Om zo te zorgen voor de nodige duiding en input, zodat we tot een goede, werkbare vertaalslag voor onze kantoren met een gemengde praktijk kunnen komen.’

Bijeenkomsten SRA-leden

‘Daarnaast hechten wij groot belang aan de meningen van onze leden. Daarom organiseert SRA begin maart op een aantal locaties, verspreid door het land, bijeenkomsten waar we graag met u, als SRA-lid, van gedachten willen wisselen over de aanbevelingen van de rapporten en de gevolgen ervan. Met uw input kunnen wij vervolgens onze standpunten aan de politiek kenbaar maken.’ Reacties op de rapporten van MCA en CTA kunnen leden ook mailen naar bestuur@sra.nl