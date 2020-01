Accountant is gebeten hond in nieuwste Dracula-serie

In de nieuwste Dracula-serie figureert een accountant. Die controleert niet de boeken van de graaf, maar wordt opgediend als ontbijt.

van 1894 naar 2020

Het oorspronkelijke verhaal van Bram Stoker uit 1894 rept nergens van een accountant. Maar de remake die deze week op Netflix komt, moet kennelijk helemaal ‘2020’ zijn. En dus klinkt het ergens: ‘Meester Dracula, ik heb nog een accountant gevonden die u misschien wel lekker vindt!’ De accountant is vandaag de dag de gebeten hond, moeten de scriptschrijvers gedacht hebben. Daar kan Dracula mooi zijn tanden in zetten. De serie is voor 16 jaar en ouder.

Wifi-wachtwoord

De serie bestaat uit drie afleveringen van anderhalf uur en is gemaakt door Steven Moffat en Mark Gatiss, het duo dat jarenlang meewerkte aan ‘Doctor Who’ en ‘Sherlock’. Het eerste deel speelt, conform het oorspronkelijke boek, in het Transsylvanië van de 19e eeuw. Daarna verplaatst het verhaal zich naar Engeland. In de derde aflevering zijn we aanbeland in de 21e eeuw. ‘Wie heeft Dracula het wifi-wachtwoord gegeven’, klinkt het dan. En is er dus de accountant voor ontbijt. Waarschijnlijk draait Bram Stoker (1847-1912) zich om in zijn kist.

foto: Netflix