Accountant besteedt 1 uur per dag aan corrigeren fouten in klantdata

Accountants zijn een uur per dag kwijt aan het controleren van klantdata op fouten. Voor een kantoor met 15 medewerkers komt dit neer op 3284 uur per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van boekhoudplatform Dext.

4 uur en 46 minuten

Het onderzoek werd gehouden onder 2 183 accountants in zes landen. Er is geen onderzoek gedaan in Nederland. Gemiddeld bleken accountants 4 uur en 46 minuten per week te besteden aan het opsporen van fouten in financiële gegevens. Het corrigeren van deze fouten kost meer dan een uur per dag. Bij de eerste peiling dachten veel accountants minder dan 2 uur (gemiddeld 1 uur en 48 minuten) per week te besteden aan het controleren van onjuiste gegevens. De bestede tijd blijkt dus 2,5 keer zo hoog. De ondervraagde bedrijven bevestigden dat veel van deze uren niet aan klanten in rekening worden gebracht.

Amerika best

Volgens het onderzoek besteden Zuid-Afrikaanse accountants de meeste uren aan het controleren op fouten (5,3 uur per week), op de voet gevolgd door Franse accountants (4,71 uur). Britse accountants spenderen 4,4 uur. Amerikaanse accountants zijn de minste tijd kwijt aan het opsporen en corrigeren van fouten: 4,15 uur per week.