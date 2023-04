Mkb-accountants herstellen van decemberdip in omzet

De omzet van mkb-accountantskantoren heeft in januari de stijgende lijn weer opgepakt, nadat in december de inkomsten met 7,4 procent waren ingezakt, zo blijkt uit cijfers van de Exact MKB monitor. Het aantal kantoren met een positieve cashflow liep echter verder terug.

In de accountantsbranche werd in januari 7,98 procent meer omzet geboekt dan een jaar daarvoor. Daarmee doen de accountants het wat minder dan gemiddeld in het midden- en kleinbedrijf, waar volgens Exact meer dan 11 procent omzetgroei werd genoteerd. Dat is echter inclusief de plus van de horeca, die ten opzichte van januari vorig jaar (toen nog coronabeperkingen golden) de omzet meer dan verdubbelde. Ook de bouw (plus 9,7 procent) en de zakelijke en ICT-dienstverlening (plus 12,26 procent) groeiden sterker dan de accountants, die in december de sterkste omzetdaling hadden geboekt in het mkb.

Minder cashflow door rekeningen en inflatie

Exact baseert de gegevens op de verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties. Daaruit blijkt dat in het mkb het percentage bedrijven dat de maand met een positieve cashflow afsloot daalde van zo’n 51 procent in december naar 37,56 procent in januari. De accountants volgen die trend met een afname van 55,45 procent naar 35,12 procent. ‘We zien in januari vaak een dip in cashflow’, licht Exact toe. ‘Vermoedelijk omdat ondernemers in januari een aantal jaarlijkse vaste lasten moeten betalen, zoals verzekeringen en belastingen. Het is dus niet direct reden tot zorg, maar naar verhouding was de dip dit jaar wel iets sterker dan andere jaren. Waarschijnlijk het gevolg van inflatie, ook ondernemers hebben de maken met stijgende kosten.’