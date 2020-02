‘Grant Thornton leurt met onderdelen Tata Steel Nederland’

Grant Thornton zoekt kopers voor onderdelen van Tata Steel Nederland zonder dat de Nederlandse directie en Nederlandse raad van commissarissen daarvan weten. Het accountantskantoor is ingehuurd door Tata Steel Europe.

4 Memoranda

In de markt zouden zijn vier verschillende teasers of informatie-memoranda circuleren waarmee de divisies tubes, distributie, building systems en beplating in de etalage worden gezet. Onder meer het Duitse bedrijf Hille Müller, het Spaanse Layde, het Franse Unitol, het Finse Naantali, Tata Steel Tubes uit Oosterhout (het oude Hoogovens Buizen) en de Amerikaanse dochters Apollo Metals uit Pennsylvania en Thomas Steel uit Ohio zouden in de brochures vermeld staan, zo meldden drie bronnen. De bedrijven zijn allemaal actief in de bewerking en distributie van staal.

‘Geen recht’

Frans van Wieringen van de Centrale Ondernemingsraad toont zich in de Volkskrant verbaasd. ‘Opgeteld gaat het om duizenden banen. En niemand weet ervan. Daarnaast zijn deze bedrijven winstgevend.’ Het Amerikaanse accountantskantoor Grant Thornton, in omzet de zevende van de wereld, peilt in opdracht van Tata Steel Europe de interesse. Van Wieringen zegt dat Tata Steel Europe helemaal geen recht heeft die onderdelen te verkopen zonder medeweten van de directie Nederland die daar verantwoordelijk voor is.

Verlieslatend

Vrijwel alle bedrijfsonderdelen, op enkele Britse na, vallen historisch onder het Nederlandse hoofdkantoor in IJmuiden en kunnen alleen verkocht worden als het Nederlandse bestuur daarmee instemt. Ook heeft de ondernemingsraad een adviesrecht mocht het tot een verkoop komen. Vorige week stapte de ondernemingsraad van het in Oosterhout gevestigde Tata Steel Tubes daarom al naar de rechter omdat hij vermoedde dat het bedrijf verkocht zou worden. Bij Tubes, ooit bekend als de Verenigde Buizen Fabrieken, werken 431 mensen, naast Oosterhout in Maastricht, Zwijndrecht en het Engelse Hartlepool en Corby. Die werknemers zetten in het boekjaar 2018/2019 nog 217 miljoen euro om, waar 12 miljoen euro verlies op werd geleden.

Reorganisatie

Een ander Nederlands onderdeel dat mogelijk in de etalage staat is SAB Profiel uit IJsselstein waar 155 werknemers gevel- en dakplaten fabriceren. In totaal heeft Tata Steel in Europa 21.000 werknemers en zet het een kleine 8 miljard euro om. In december presenteerde de topman van Tata Steel Europe Henrik Adams een plan om ruim 3000 banen te schrappen, waarvan 1650 in Nederland. Adams heeft orders uit India om Tata Steel Europe winstgevender te maken. Ondertussen willen de Indiërs alleen nog in hun fabrieken in eigen land investeren. Onduidelijk is in hoeverre de plannen om te polsen of er kopers zijn voor de dochterbedrijven, een alternatief zijn voor de geopperde reorganisaties die op veel weerstand stuitten in met name IJmuiden.