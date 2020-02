DNB legt Rabobank miljoenenboete op om beloningsbeleid 

De Nederlandsche Bank heeft Rabobank drie bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal twee miljoen euro omdat de bank de Europese beloningsregels niet correct heeft toegepast.

DNB meldt te hebben vastgesteld dat Rabobank op 23 februari 2015 verschillende wettelijke bepalingen ten aanzien van een beheerst beloningsbeleid heeft overtreden. Rabobank heeft aan 3 medewerkers een te hoge variabele beloning uitgekeerd (hoger dan 100% van hun vaste beloning), aan 125 medewerkers de variabele beloning te vroeg uitbetaald (terwijl ten minste 40% van de variabele beloning voorwaardelijk diende te worden uitgekeerd, over een periode van ten minste drie tot vijf jaar) en aan deze 125 medewerkers en nog 5 andere medewerkers een variabele beloning volledig in cash uitbetaald (terwijl ten minste 50% in financiële instrumenten had moeten worden uitbetaald).

DNB meldt dat het Rabobank hiervoor op 21 januari 2020 drie bestuurlijke boetes heeft opgelegd met een gezamenlijke hoogte van twee miljoen euro. Rabobank heeft kenbaar gemaakt geen beroep in te stellen tegen het boetebesluit.

Met ingang van het (prestatie)jaar 2015 voldeed Rabobank weer aan de Europese beloningsregels.