Accountants en Genemuiden, het is deze week geen gelukkige combinatie. Speelde donderdag de kwestie-Breman, nu blijken accountantskantoren niet welkom op bedrijventerrein Zevenhont.

Genemuiden in het nieuws

Er gaan dagen voorbij dat de Overijsselse gemeente Zwartewaterland niet in het nieuws is. Maar deze week is het raak. Installatiebedrijf Breman blijkt jarenlang opgelicht door een aantal ondernemers uit Genemuiden, onderdeel van Zwartewaterland. Het gevolg is dat de jaarrekening van Breman voor het vijfde jaar op rij niet is goedgekeurd, zo bleek donderdag 13 februari. En nu is daar de kwestie rondom de uitbreiding van het bedrijventerrein Zevenhont. Accountantskantoren zijn daar niet welkom, werd dezelfde avond duidelijk tijdens een voorlichtingsbijeenkomst.

Milieu-eisen

Genemuiden wil zijn vervuilende en lawaaiige industrie graag verplaatsen vanuit de dorpskern naar dit afgelegen industriepark. Doel is minder overlast voor dorpsbewoners. De uitspraak van de Raad van State over stikstof van 19 maart 2019 dreigt echter roet in het eten te gooien. Bedrijven die zich op Zevenhont vestigen moeten namelijk aan strenge milieu-eisen voldoen. Om te voorkomen dat productiebedrijven geen vergunning kunnen krijgen, heeft de gemeente een truc bedacht: het weren van zelfstandige kantoren op Zevenhont, waaronder die van accountants.

‘Geen discriminatie’

Volgens VVD-raadslid John Smits is er echter geen sprake van een truc. ‘De stikstofuitstoot wordt berekend op basis van het totaal aantal bedrijven op Zevenhont. Als daar kantoren zijn die weinig stikstof uitstoten, zoals die van accountants, dan betekent het dat de berekende uitstoot van de andere bedrijven hoger wordt. Die gaan dan mogelijk over de maximaal toegestane stikstofuitstoot heen.’ Er is dus geenszins sprake van discriminatie van accountantskantoren op bedrijventerrein Zevenhont. ‘Als productiebedrijven naar deze locatie verhuizen, komt er veel kantoorruimte vrij in het dorp. Prima geschikt voor accountants.’

Volgens de Telefoongids zijn er acht accountantskantoren in Genemuiden (10.265 inwoners).