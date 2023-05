Uitkoopregelingen veeteelthouders start waarschijnlijk 1 juli

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht dat boeren vanaf 1 juli 2023 aanvragen kunnen indienen voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus. Het kabinet wil vaart maken nu de Europese Commissie groen licht heeft gegeven.

Op 2 mei stemde de Europese Commissie in met de uitkoopregelingen van het kabinet. Die toestemming is belangrijk, omdat lang onduidelijk was of de opkoopregeling door Brussel zou worden opgevat als verboden staatssteun. Dat is dus niet het geval. De Europese staatssteunregels laten toe dat de overheid geld steekt in het opdoeken van boerenbedrijven als dat de overgang naar milieu- en klimaatvriendelijk boeren dient, oordeelt de commissie. Dat is volgens haar bij de kabinetsplannen het geval. De uitkoopregelingen zijn een cruciaal onderdeel van de stikstofaanpak van minister Christianne van der Wal.

Tot 120 procent

De regeling richt zich op boeren die dicht bij Natura2000-gebieden zitten. Door de stikstof die hun bedrijven uitstoten lijdt de natuur ernstige schade. Met de uitkoop wil Van der Wal de stikstofvervuiling snel terugdringen. Melkveehouders, varkens-, kalver- en kippenboeren die veel stikstof uitstoten, kunnen een bedrag krijgen dat ruim boven de marktwaarde van hun bedrijf ligt als zij stoppen. Dat kan oplopen tot 120 procent van de waarde. Ook hun vergunningen en rechten en de sloop kunnen ze vergoed krijgen. Voor dat alles stelt het kabinet 975 miljoen euro beschikbaar. Boeren die niet tot de grote vervuilers behoren krijgen tot 100 procent van de waarde van hun boerderij en vergunningen vergoed. Daarvoor is 500 miljoen euro gereserveerd. Wie stopt mag zijn bedrijf niet elders voortzetten, zo hebben het kabinet en de commissie afgesproken. Kiezen boeren toch voor een verhuizing of voor verduurzaming van hun bedrijf, dan vallen ze buiten de uitkoopregelingen.

Publicatie

Het is nu wachten op vaststelling en publicatie van de uitkoopregelingen door de minister. Tegelijk met de publicatie van de regelingen komt er een rekentool beschikbaar op Aerius.nl. Hiermee berekent de boer de stikstofvracht van zijn veehouderijlocatie. Aanvullende informatie is te vinden op de website van RVO. Informatie over de aanpak piekbelasting staat op de website Aanpak Stikstof.