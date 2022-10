‘Stikstofcrisis kost economie bijna 30 miljard’

Volgens berekeningen van het FD heeft het ontbreken van juridisch houdbaar regeringsbeleid rondom de uitstoot van stikstof de economie tot nu toe € 28 miljard gekost. In plaats van de landbouw betalen vooral de bouw en de industrie het gelag.

Eerder werd nog geschat dat de schade aan uitgestelde en afgeblazen projecten in totaal zo’n € 5,5 miljard beliep. Maar doordat de crisis al sinds 2019 duurt, loopt de schade op. Mogelijk kan VVD-bemiddelaar Johan Remkes woensdag wel met een plan komen dat de rechterlijke toets kan doorstaan. Niet de landbouw, maar de bouw blijkt de grootste schade te lijden: ruim € 14 miljard. Daarvan wordt € 6 miljard veroorzaakt door het stokken van de woningbouw, berekende het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). ‘Het gaat hier om bruto-effecten op de productie. Een deel van de vrijgekomen productiecapaciteit kan elders zijn ingezet.’ Daarnaast wordt er voor € 4 miljard minder aan infrastructurele projecten gerealiseerd. De industrie gaat er € 13 miljard op achteruit; het Havenbedrijf Rotterdam alleen al denkt tot € 8 miljard aan investeringen te moeten schrappen door de onduidelijkheid. In de Eemshaven en Delfzijl is voor € 5 miljard aan investeringen in het geding.

De landbouw teert daarmee vergeleken met een bescheiden 1 miljard in, aldus het FD.

Bron: FD